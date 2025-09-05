Israel skal ikke længere have ”vetoret” når det kommer til spørgsmålet om en dansk anerkendelse af en uafhængig palæstinensisk stat.

Det er ifølge den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), i en udtalelse til DR torsdag.

Udenrigsministeren mener, at Danmark hidtil har ladet Israel ”bestemme”, hvornår en dansk anerkendelse af Palæstina kunne ske.

”Vi har i virkeligheden givet den israelske regering vetoret over, hvornår vi anerkender Palæstina, og det går ikke. Derfor ophæver vi nu det israelske veto”, lyder det.

Ministeren siger, at Danmark har støttet en tostatsløsning i ”generationer”, men at det har ”været formuleret på en måde, hvor vi har sagt, at vi anerkender Palæstina når staten rigtig findes – altså i det virkelige liv, med faste grænser og en regering, der kan regere”.

Den tilgang har ifølge Løkke betydet, at Danmark i virkeligheden har givet den israelske regering ”vetoret” over en dansk anerkendelse af Palæstina – at vi har ”lagt det i hænderne på Netanyahu”.

Men det går altså ikke længere, lyder det.

Ingen dansk anerkendelse – endnu