Israel skal ikke længere have ”vetoret” når det kommer til spørgsmålet om en dansk anerkendelse af en uafhængig palæstinensisk stat.
Det er ifølge den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), i en udtalelse til DR torsdag.
Udenrigsministeren mener, at Danmark hidtil har ladet Israel ”bestemme”, hvornår en dansk anerkendelse af Palæstina kunne ske.
”Vi har i virkeligheden givet den israelske regering vetoret over, hvornår vi anerkender Palæstina, og det går ikke. Derfor ophæver vi nu det israelske veto”, lyder det.
Ministeren siger, at Danmark har støttet en tostatsløsning i ”generationer”, men at det har ”været formuleret på en måde, hvor vi har sagt, at vi anerkender Palæstina når staten rigtig findes – altså i det virkelige liv, med faste grænser og en regering, der kan regere”.
Den tilgang har ifølge Løkke betydet, at Danmark i virkeligheden har givet den israelske regering ”vetoret” over en dansk anerkendelse af Palæstina – at vi har ”lagt det i hænderne på Netanyahu”.
Men det går altså ikke længere, lyder det.
Ingen dansk anerkendelse – endnu
Løkkes erklærede retningsskift betyder dog ikke, at Danmark her og nu kommer til at anerkende Palæstina.
Til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark kommer til at anerkende Palæstina når FN’s Generalforsamling finder sted senere i september, svarer udenrigsministeren:
”Det kan jeg ikke sige med nogen form for sikkerhed, men jeg kan sige, at tidspunktet er rykket tættere på.”
I Politikens podcast “Sådan er politik” i denne uge har Løkke desuden udtalt, at Danmark gerne vil anerkende Palæstina, men at der er nogle “ting, der skal ske først”.
“Det Palæstina vi ser for os, det er jo et Palæstina, som er fri af Hamas, som er demilitariseret, som anerkender Israels ret til suverænitet og sin eksistens (og) som i øvrigt er et transparent, demokratisk funderet styre”, siger udenrigsministeren.
Til Politikens spørgsmål om, hvorvidt Løkke og Danmark vil kunne sige “noget endnu mere klart om, hvorvidt vi anerkender Palæstina” når FN-generalforsamlingen nærmer sig, svarer han:
“Ja, det er jeg helt sikkert på. Det er jeg helt sikker på.”