Over 500 danskere har pr. 19 august underskrevet en online støtteerklæring til de otte biskopper, der i juni måned udtrykte bekymring over situationen i Gaza i et åbent brev til regeringen.
På den kristne forening Betlehems Venners hjemmeside kan man lige nu tilgå og signere underskriftsindsamlingen og på den måde udvise solidaritet med otte ud af Danmarks ti biskopper, som ønsker, at regeringen sætter pres på Israel.
Listen vil blive sendt til biskopperne og politikere i ”sensommeren”.
”Betlehems Venner glæder sig over, at kirken nu også gør sin stemme gældende i koret af protester mod Israels voldsomme overgreb på palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden”, lyder det fra gruppen, som er medlem af den kirkelige paraplyorganisation Dansk Missionsråd.
Biskoppernes appel
I en pressemeddelelse 17. juni lød en fælles appel fra et stort flertal af folkekirkens biskopper, der alle mener, at Danmark bør lægge mere pres på Israel over folkemordet i Gaza og besættelsen af Vestbredden.
”Vi ser med forfærdelse på den forværrede situation i Gaza og Israels tiltagende fremfærd på Vestbredden”, lyder det i brevet, der opfordrer ”den danske regering til at lægge pres på den israelske regering til at efterkomme de mange internationale krav om at indstille krigshandlingerne i Gaza øjeblikkeligt og samarbejde om at få mere nødhjælp ind i Gaza”.
Udover Israels adfærd i Gaza og på Vestbredden samt løsladelse af israelske gidsler, adresserede biskopperne også det kristne palæstinensiske mindretal.
”Vores tanker og forbøn går til alle ofre i denne konflikt”, hedder det.
I appellen anerkender biskopperne ”palæstinensernes ret til frihed og retfærdighed” og afviser ”den såkaldt kristne zionisme, der bruges som religiøs understøttelse af illegale bosættelser og fordrivelse af ikke-jøder fra de palæstinensiske områder”.