Over 500 danskere har pr. 19 august underskrevet en online støtteerklæring til de otte biskopper, der i juni måned udtrykte bekymring over situationen i Gaza i et åbent brev til regeringen.

På den kristne forening Betlehems Venners hjemmeside kan man lige nu tilgå og signere underskriftsindsamlingen og på den måde udvise solidaritet med otte ud af Danmarks ti biskopper, som ønsker, at regeringen sætter pres på Israel.

Listen vil blive sendt til biskopperne og politikere i ”sensommeren”.

”Betlehems Venner glæder sig over, at kirken nu også gør sin stemme gældende i koret af protester mod Israels voldsomme overgreb på palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden”, lyder det fra gruppen, som er medlem af den kirkelige paraplyorganisation Dansk Missionsråd.

Relateret TRT Global - Norge ærgrer sig over Danmarks manglende anerkendelse af Palæstina

Biskoppernes appel