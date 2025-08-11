To boksere i Japan, superfjervægter Shigetoshi Kotari og letvægter Hiromasa Urakawa, begge 28, er døde af hjerneskader, som de pådrog sig i separate kampe ved samme stævne i Tokyo, oplyser myndighederne.
Begge var blevet hastet til hospitalet, hvor de gennemgik hjerneoperation.
Kotari, der kæmpede sig til uafgjort efter 12 runder mod landsfællen Yamato Hata, mistede kort efter bevidstheden og døde kl. 22.59, den 8. august, ifølge en meddelelse på hans træningsklubs hjemmeside lørdag.
“Han kæmpede hårdt for at overleve gennem operationen og behandlingen, som han modtog på et hospital i Tokyo for akut subdural blødning”, lød det i opslaget.
Urakawa stoppede i ottende og sidste runde mod Yoji Saito og “måtte desværre give sig for de skader, han pådrog sig under sin kamp”, skrev World Boxing Organization (WBO) i et opslag på Instagram søndag.
Ifølge lokale medier døde Urakawa lørdag aften.
“Denne hjerteskærende nyhed kommer blot få dage efter Shigetoshi Kotaris død, som omkom af skader fra sin kamp under samme stævne”, sagde WBO og tilføjede, at organisationen sender deres “dybeste kondolencer til familierne, vennerne og det japanske boksemiljø”.
Ifølge Tsuyoshi Yasukochi, generalsekretær for Japan Boxing Commission, var det sandsynligvis “første gang i Japan, at to boksere har gennemgået kraniotomi for skader pådraget ved samme stævne”.