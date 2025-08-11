To boksere i Japan, superfjervægter Shigetoshi Kotari og letvægter Hiromasa Urakawa, begge 28, er døde af hjerneskader, som de pådrog sig i separate kampe ved samme stævne i Tokyo, oplyser myndighederne.

Begge var blevet hastet til hospitalet, hvor de gennemgik hjerneoperation.

Kotari, der kæmpede sig til uafgjort efter 12 runder mod landsfællen Yamato Hata, mistede kort efter bevidstheden og døde kl. 22.59, den 8. august, ifølge en meddelelse på hans træningsklubs hjemmeside lørdag.

“Han kæmpede hårdt for at overleve gennem operationen og behandlingen, som han modtog på et hospital i Tokyo for akut subdural blødning”, lød det i opslaget.