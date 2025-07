Canada overvejer, om landet skal anerkende Palæstina, og om anerkendelsen i givet fald skal være betinget, ifølge canadiske medier.

Ifølge en unavngiven kilde er der ikke truffet nogen beslutning, men premierminister Mark Carney forventes at afholde et virtuelt kabinetmøde onsdag for at drøfte situationen i Mellemøsten.

Oplysningerne kom kort efter, at Carney havde talt med sin britiske kollega, Keir Starmer, om situationen i det belejrede Gaza og Storbritanniens udmelding om anerkendelsen af Palæstina.

Mandag bekræftede Canadas udenrigsminister Anita Anand, at Ottawa stadig er dedikeret til en tostatsløsning.

”På trods af situationens kompleksitet afspejler vores fælles tilstedeværelse her i dag en stærk international støtte til en forhandlet løsning, der sikrer palæstinensisk selvbestemmelse og israelsk sikkerhed”, sagde Anand.

Internationalt pres

I sidste uge meddelte den franske præsident Emmanuel Macron, at Paris vil anerkende Palæstina under FN’s Generalforsamling i september.

Denne uge fulgte Starmer trop og sagde, at hans regering også vil anerkende Palæstina ved FN’s Generalforsamling, medmindre Israel tager konkrete skridt for at standse sit blodbad i Gaza.

Israel fordømte den britiske beslutning og kaldte den en ”belønning til Hamas”.

Palæstina er i øjeblikket anerkendt af 149 af FN’s 193 medlemslande – et antal, der er vokset, siden Israel indledte sit folkedrab i Gaza i oktober 2023.