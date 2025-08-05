SIKKERHED
Mexicanske myndigheder finder 32 lig i skjulte grave i delstaten Guanajuato
Myndighederne oplyser, at de arbejder på at identificere ligene.
Fra januar til juli i år er der blevet registreret over 1.500 drab i delstaten. / AP
5. august 2025

Myndighederne i den mexicanske delstat Guanajuato har fundet 32 lig på en ejendom i kommunen Irapuato, og næsten halvdelen er allerede blevet identificeret.

Delstatens anklagemyndighed oplyste mandag via X, at ligene blev fundet i skjulte grave i området La Calera, i den nordlige del af Irapuato – omkring 320 kilometer nordvest for Mexico City.

Retstekniske hold har arbejdet på stedet siden den 30. juli, og myndighederne forsøger fortsat at identificere de resterende ofre.

Fundet kommer mindre end to måneder efter en masseskyderi ved en gadefest i Irapuato, hvor 12 personer blev dræbt.

Guanajuato har i de senere år været plaget af vold, hvor gruppen Jalisco New Generation Cartel kæmper mod den lokale kriminelle organisation Santa Rosa de Lima.

Fra januar til juli i år er der blevet registreret over 1.500 drab i delstaten.

Kriminelle grupper begraver ofte deres ofre i hemmelige grave. Ifølge den mexicanske regering er antallet af forsvundne personer i landet nu tæt på 132.000.

