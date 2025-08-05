Myndighederne i den mexicanske delstat Guanajuato har fundet 32 lig på en ejendom i kommunen Irapuato, og næsten halvdelen er allerede blevet identificeret.

Delstatens anklagemyndighed oplyste mandag via X, at ligene blev fundet i skjulte grave i området La Calera, i den nordlige del af Irapuato – omkring 320 kilometer nordvest for Mexico City.

Retstekniske hold har arbejdet på stedet siden den 30. juli, og myndighederne forsøger fortsat at identificere de resterende ofre.

Fundet kommer mindre end to måneder efter en masseskyderi ved en gadefest i Irapuato, hvor 12 personer blev dræbt.