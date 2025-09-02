Danmarks Højesteret skal tirsdag afsige dom i sagen om en dansk statsborger med syrisk baggrund, der hævder, at den tid han tilbragte hos Daesh, var som agent for dansk efterretningstjeneste.

Hvis det bliver anerkendt, kan Ahmed Samsam søge om at få omstødt en dom fra 2018 i Spanien, hvor han blev idømt otte års fængsel for medlemskab af terrororganisationen Daesh.

“En positiv afgørelse fra Højesteret vil blandt andet give ham mulighed for at ansøge om en genoptagelse af straffesagen i Spanien”, siger Samsams advokat, René Offersen.

Sagen kompliceres dog af, at de danske efterretningstjenester – Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – af sikkerhedsmæssige årsager nægter at be- eller afkræfte identiteten på deres kilder.

Samsam, der afsonede det meste af sin dom i Danmark efter overførsel fra Spanien, blev løsladt i 2023. Han afviser enhver terroraktivitet og fastholder, at hans tilknytning til Daesh under rejser til Syrien i 2013 og 2014 skete som led i arbejde for PET og senere FE.