SIKKERHED
Historisk dag i retten: Dommen i Samsam-sagen afsiges
Sagen kompliceres af, at de danske efterretningstjenester af sikkerhedsmæssige årsager nægter at be- eller afkræfte identiteten på deres kilder.
Samsam, der afsonede det meste af sin dom i Danmark efter overførsel fra Spanien, blev løsladt i 2023. (Arkivfoto) / Reuters
2. september 2025

Danmarks Højesteret skal tirsdag afsige dom i sagen om en dansk statsborger med syrisk baggrund, der hævder, at den tid han tilbragte hos Daesh, var som agent for dansk efterretningstjeneste.

Hvis det bliver anerkendt, kan Ahmed Samsam søge om at få omstødt en dom fra 2018 i Spanien, hvor han blev idømt otte års fængsel for medlemskab af terrororganisationen Daesh.

“En positiv afgørelse fra Højesteret vil blandt andet give ham mulighed for at ansøge om en genoptagelse af straffesagen i Spanien”, siger Samsams advokat, René Offersen.

Sagen kompliceres dog af, at de danske efterretningstjenester – Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – af sikkerhedsmæssige årsager nægter at be- eller afkræfte identiteten på deres kilder.

Samsam, der afsonede det meste af sin dom i Danmark efter overførsel fra Spanien, blev løsladt i 2023. Han afviser enhver terroraktivitet og fastholder, at hans tilknytning til Daesh under rejser til Syrien i 2013 og 2014 skete som led i arbejde for PET og senere FE.

Flere vidneforklaringer og journalistiske undersøgelser, der er fremlagt i en lavere retsinstans i Danmark, har understøttet hans påstand.

“Så vidt jeg kan se, ville der ikke være større komplikationer for efterretningstjenesterne, hvis Højesteret giver Ahmed Samsam medhold”, siger Offersen. “Det ville blot betyde, at efterretningstjenesterne skal bekræfte, at han var agent – hvilket alle i forvejen ved”.

Men Frederik Waage, professor i jura ved Syddansk Universitet, mener, at en sådan anerkendelse “ville være opsigtsvækkende”.

“Det ville gribe ind i efterretningstjenesternes arbejde på en måde, som man ikke tidligere har set i dansk ret”, siger han. Waage understreger vigtigheden af at beskytte tjenesternes kilder – men påpeger, at dette argument svækkes i denne sag, da “det længe har været en offentlig hemmelighed, at Samsam var agent”.

Ud over Daesh-sagen har Samsam andre juridiske problemer. Mandag stadfæstede Østre Landsret en dom på tre måneders fængsel for trusler mod politifolk.

