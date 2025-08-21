POLITIK
Syriske præsident godkender midlertidigt valgsystem for parlamentet
Dekretet fastsætter et parlament af 210 pladser, hvor to tredjedele vælges og en tredjedel udpeges af præsidenten.
Syrisk præsident godkender midlertidig valgsystem for parlamentet. / AA
21. august 2025

Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udstedt et dekret, der godkender et midlertidigt valgsystem for landets Folkeforsamling og dermed igangsætter processen med dannelsen af et nyt parlament under Syriens overgangsadministration.

”Præsidenten for Den Syriske Arabiske Republik, Ahmed al-Sharaa, udstedte onsdag dekret nr. 143 af 2025, der godkender det midlertidige valgsystem for den syriske Folkeforsamling”, rapporterede det statslige nyhedsbureau SANA.

Dekretet fastslår, at Folkeforsamlingen skal bestå af 210 medlemmer, hvoraf to tredjedele vælges gennem lokale valgkredse, mens den resterende tredjedel udpeges direkte af præsidenten.

Det beskriver bl.a. også betingelserne for valgprocessen, kravene til medlemskab af forsamlingen samt valgkomitéernes struktur og ansvar.

Anbefalet

Derudover regulerer dekretet klageprocedurer og understreger komitéernes uafhængighed og neutralitet med henblik på at sikre gennemsigtighed i processen.

I slutningen af juli modtog al-Sharaa det endelige udkast til det midlertidige valgsystem, hvilket banede vejen for onsdagens dekret.

Samtidig meddelte Mohammad al-Ahmad, formand for den øverste komité for Folkeforsamlingsvalg, at Syriens valgkredse er blevet opdelt i 62 distrikter.

”Valgkredsene er opdelt i 62 distrikter, hvor nominerings- og valgprocessen vil finde sted”, sagde han og tilføjede, at de “praktiske procedurer” vil begynde torsdag.

