Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udstedt et dekret, der godkender et midlertidigt valgsystem for landets Folkeforsamling og dermed igangsætter processen med dannelsen af et nyt parlament under Syriens overgangsadministration.

”Præsidenten for Den Syriske Arabiske Republik, Ahmed al-Sharaa, udstedte onsdag dekret nr. 143 af 2025, der godkender det midlertidige valgsystem for den syriske Folkeforsamling”, rapporterede det statslige nyhedsbureau SANA.

Dekretet fastslår, at Folkeforsamlingen skal bestå af 210 medlemmer, hvoraf to tredjedele vælges gennem lokale valgkredse, mens den resterende tredjedel udpeges direkte af præsidenten.

Det beskriver bl.a. også betingelserne for valgprocessen, kravene til medlemskab af forsamlingen samt valgkomitéernes struktur og ansvar.