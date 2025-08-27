Sudans sundhedsministerium meddelte tirsdag, at der i løbet af den seneste uge er registreret 1.210 nye tilfælde af kolera, herunder 36 dødsfald.

Ifølge ministeriet bringer de nye tal det samlede antal smittede op på 102.831, mens 2.561 mennesker er døde siden udbruddets begyndelse i august 2024. Antallet af smittede er faldet i nogle delstater og steget i andre – ministeriet præciserede ikke hvilke.