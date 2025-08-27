AFRIKA
Sudan registrerer 1.200 nye kolera-tilfælde og 36 dødsfald på en uge
Det samlede antal koleratilfælde i det afrikanske land er nu steget til 102.831, heraf 2.561 dødsfald siden udbruddet i august 2024.
Kolera-patienter modtager behandling i et isolationstelt i en flygtningelejr i Sudan. / AFP
27. august 2025

Sudans sundhedsministerium meddelte tirsdag, at der i løbet af den seneste uge er registreret 1.210 nye tilfælde af kolera, herunder 36 dødsfald.

Ifølge ministeriet bringer de nye tal det samlede antal smittede op på 102.831, mens 2.561 mennesker er døde siden udbruddets begyndelse i august 2024. Antallet af smittede er faldet i nogle delstater og steget i andre – ministeriet præciserede ikke hvilke.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bekræftede den 6. august, at der er registreret koleratilfælde i samtlige 18 sudanesiske delstater.

Sundhedskatastrofen rammer Sudan samtidig med, at borgerkrigen mellem hæren og det paramilitære Rapid Support Forces har raset siden april 2023. Konflikten har kostet titusindvis af mennesker livet og drevet millioner på flugt.

