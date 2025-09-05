Den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) har begået adskillige forbrydelser mod menneskeheden under belejringen af Al Fasher i Sudans vestlige Darfur-region, oplyste en FN- mission fredag.
Disse forbrydelser føjer sig til de uhyrligheder, som RSF allerede har begået i den bredere borgerkrig, der nu er på sit tredje år, hedder det i en rapport, som styrker tidligere konklusioner.
“RSF har desuden begået forbrydelser mod menneskeheden, herunder omfattende drab, seksuel og kønsbaseret vold, plyndringer og ødelæggelse af levegrundlag – til tider i et omfang, der udgør forfølgelse og udryddelse”, sagde formanden for undersøgelseskommission, Mohamed Chande Othman, i en erklæring.
“A War of Atrocities”
Holdet, der består af tre personer, arbejder på mandat fra FN’s Menneskerettighedsråd for at undersøge overgreb.
Ifølge gruppen bygger den seneste rapport på mere end 200 interviews, mange af dem med overlevende, samt videomateriale og bidrag fra civilsamfundsorganisationer.
Hundredtusinder af mennesker har levet under belejring i Al Fasher, den sudanesiske hærs sidste bastion og hovedstad i delstaten Norddarfur, der nu er blevet frontlinjen i konflikten.
Den 18 sider lange rapport, “A War of Atrocities”, konkluderer, at RSF og deres allierede har anvendt sult som krigsvåben og nægtet civilbefolkningen adgang til nødhjælp såsom mad og medicin.
Borgerkrigen brød ud i april 2023, da hæren og RSF stødte sammen over planer om at integrere deres styrker.