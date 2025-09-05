Den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) har begået adskillige forbrydelser mod menneskeheden under belejringen af Al Fasher i Sudans vestlige Darfur-region, oplyste en FN- mission fredag.

Disse forbrydelser føjer sig til de uhyrligheder, som RSF allerede har begået i den bredere borgerkrig, der nu er på sit tredje år, hedder det i en rapport, som styrker tidligere konklusioner.

“RSF har desuden begået forbrydelser mod menneskeheden, herunder omfattende drab, seksuel og kønsbaseret vold, plyndringer og ødelæggelse af levegrundlag – til tider i et omfang, der udgør forfølgelse og udryddelse”, sagde formanden for undersøgelseskommission, Mohamed Chande Othman, i en erklæring.

“A War of Atrocities”

Holdet, der består af tre personer, arbejder på mandat fra FN’s Menneskerettighedsråd for at undersøge overgreb.