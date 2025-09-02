Et ødelæggende jordskred har udslettet en landsby i Sudans vestlige region Darfur og dræbt mindst 1.000 mennesker i en af de dødeligste naturkatastrofer i landets nyere historie, ifølge en oprørsgruppe, der kontrollerer området.

Tragedien fandt sted søndag i landsbyen Tarasin i Central Darfurs Marrah-bjerge efter flere dages kraftig regn i slutningen af august, oplyste Sudan Liberation Movement-Army i en erklæring.

“De første oplysninger indikerer, at alle landsbyens indbyggere, anslået til at være over tusind personer, er omkommet. Kun én person overlevede,” lød det i erklæringen.