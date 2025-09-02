Et ødelæggende jordskred har udslettet en landsby i Sudans vestlige region Darfur og dræbt mindst 1.000 mennesker i en af de dødeligste naturkatastrofer i landets nyere historie, ifølge en oprørsgruppe, der kontrollerer området.
Tragedien fandt sted søndag i landsbyen Tarasin i Central Darfurs Marrah-bjerge efter flere dages kraftig regn i slutningen af august, oplyste Sudan Liberation Movement-Army i en erklæring.
“De første oplysninger indikerer, at alle landsbyens indbyggere, anslået til at være over tusind personer, er omkommet. Kun én person overlevede,” lød det i erklæringen.
Landsbyen blev “fuldstændig jævnet med jorden,” oplyste gruppen og appellerede til FN og internationale nødhjælpsorganisationer om hjælp til at finde og bjærge de omkomne.
På flugt fra den voldsomme konflikt mellem den sudanesiske hær og de paramilitære Rapid Support Forces (RSF) i Nord-Darfur søgte beboerne ly i Marrah-bjergene, hvor der er mangel på både mad og medicin.
Den to år lange borgerkrig har efterladt mere end halvdelen af befolkningen i en akut sultkrise og tvunget millioner på flugt fra deres hjem. Hovedstaden i Nord-Darfur, Al Fashir, er også blevet hårdt ramt af konflikten.