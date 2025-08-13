KONFLIKT
Israelske styrker trænger ind i det nordlige Quneitra i seneste brud på Syriens suverænitet
Syriens statslige medier oplyser, at en israelsk militærkonvoj bevægede sig gennem Turnejeh mod Hader, mens en anden konvoj rykkede frem i det sydlige Quneitra-område.
Israelske pansrede køretøjer spærrer en vej til byen Quneitra i Syrien. [Arkivfoto] / AP
14 timer siden

Israelske styrker har trængt ind i to byer i det nordlige Quneitra i det sydvestlige Syrien i endnu en krænkelse af landets suverænitet.

Den syriske statsdrevne tv-kanal Al-Ikhbariyah Syria skrev på X, at “en patrulje fra den israelske besættelseshær er kørt ind i byen Turnejeh, nord for Quneitra”.

Patruljen “gjorde holdt på byens torv, før den fortsatte mod byen Hader i det nordlige Quneitra-område”, lød det videre uden yderligere detaljer.

Kanalen rapporterede desuden, at en anden israelsk militærkonvoj rykkede fra Tel al-Ahmar al-Gharbi mod udkanten af landsbyen Al-Asbah i det sydlige Quneitra-område.

Efter Bashar al Assads regimes fald i slutningen af 2024 udvidede Israel sin besættelse af de syriske Golanhøjder ved at overtage den demilitariserede bufferzone – et skridt, der brød med tilbagetrækningsaftalen fra 1974.

Israel har desuden gennemført hundredvis af luftangreb mod militære mål i hele Syrien.

