Israelske styrker har trængt ind i to byer i det nordlige Quneitra i det sydvestlige Syrien i endnu en krænkelse af landets suverænitet.

Den syriske statsdrevne tv-kanal Al-Ikhbariyah Syria skrev på X, at “en patrulje fra den israelske besættelseshær er kørt ind i byen Turnejeh, nord for Quneitra”.

Patruljen “gjorde holdt på byens torv, før den fortsatte mod byen Hader i det nordlige Quneitra-område”, lød det videre uden yderligere detaljer.