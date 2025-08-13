Israelske styrker har trængt ind i to byer i det nordlige Quneitra i det sydvestlige Syrien i endnu en krænkelse af landets suverænitet.
Den syriske statsdrevne tv-kanal Al-Ikhbariyah Syria skrev på X, at “en patrulje fra den israelske besættelseshær er kørt ind i byen Turnejeh, nord for Quneitra”.
Patruljen “gjorde holdt på byens torv, før den fortsatte mod byen Hader i det nordlige Quneitra-område”, lød det videre uden yderligere detaljer.
Kanalen rapporterede desuden, at en anden israelsk militærkonvoj rykkede fra Tel al-Ahmar al-Gharbi mod udkanten af landsbyen Al-Asbah i det sydlige Quneitra-område.
Efter Bashar al Assads regimes fald i slutningen af 2024 udvidede Israel sin besættelse af de syriske Golanhøjder ved at overtage den demilitariserede bufferzone – et skridt, der brød med tilbagetrækningsaftalen fra 1974.
Israel har desuden gennemført hundredvis af luftangreb mod militære mål i hele Syrien.