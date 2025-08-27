DIPLOMATI
Løkke indkalder USA’s topdiplomat til samtale over Grønland
“Ethvert forsøg på indblanding i Kongerigets interne anliggender vil selvsagt være uacceptabelt”, udtalte udenrigsministeren til DR.
Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han har indkaldt den amerikanske chargé d'affaires til en samtale. / Reuters
27. august 2025

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den øverste diplomat ved USA’s ambassade i København efter oplysninger om, at amerikanske statsborgere skulle have gennemført påvirkningsoperationer i Grønland.

Det rapporterer DR onsdag med henvisning til ministeren.

USA’s præsident Donald Trump har tidligere udtalt, at han ønsker, at USA overtager den mineralrige og strategisk placerede arktiske ø, af hensyn til national og international sikkerhed – og han har ikke udelukket at bruge magt for at opnå dette.

Ifølge DR mener den danske regering, at mindst tre amerikanske statsborgere med tilknytning til Trump-administrationen har været involveret i skjulte påvirkningsoperationer i det danske rigsfællesskab.

“Ethvert forsøg på indblanding i Kongerigets interne anliggender vil selvsagt være uacceptabelt”, udtalte udenrigsministeren til DR.

“I det lys har jeg bedt Udenrigsministeriet om at indkalde den amerikanske chargé d’affaires til en samtale”, tilføjede han.

Ifølge ambassadens hjemmeside ledes den amerikanske mission i København i øjeblikket af chargé d’affaires Mark Stroh. Ambassaden kunne ikke umiddelbart træffes for en kommentar uden for åbningstid.

Det danske udenrigsministerium har heller ikke reageret på en anmodning om kommentar.

