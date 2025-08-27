Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den øverste diplomat ved USA’s ambassade i København efter oplysninger om, at amerikanske statsborgere skulle have gennemført påvirkningsoperationer i Grønland.

Det rapporterer DR onsdag med henvisning til ministeren.

USA’s præsident Donald Trump har tidligere udtalt, at han ønsker, at USA overtager den mineralrige og strategisk placerede arktiske ø, af hensyn til national og international sikkerhed – og han har ikke udelukket at bruge magt for at opnå dette.

Ifølge DR mener den danske regering, at mindst tre amerikanske statsborgere med tilknytning til Trump-administrationen har været involveret i skjulte påvirkningsoperationer i det danske rigsfællesskab.