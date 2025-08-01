SIKKERHED
Iran afviser anklager om mord- og kidnapningsplaner på vestlig jord som ‘grundløse’
Irans udenrigsministerium kalder anklagerne for “åbenlyse opdigtninger”.
Vestlige regeringer fordømte torsdag i en fælles udtalelse “det voksende antal trusler fra iranske efterretningstjenester på vores territorier”. / AA
1. august 2025

Iran afviste fredag anklager fra USA og over et dusin vestlige allierede om, at Teheran skulle have forsøgt at myrde eller kidnappe dissidenter, journalister og embedsfolk i Vesten.

I en erklæring kaldte talsmand for det iranske udenrigsministerium, Esmaeil Baqaei, beskyldningerne for “grundløse” og beskrev dem som “et forsøg på at aflede offentlighedens opmærksomhed fra det mest presserende emne i dag – folkemordet i det besatte Palæstina”.

Vestlige regeringer, herunder Danmark, USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, fordømte torsdag i en fælles udtalelse “det voksende antal trusler fra iranske efterretningstjenester på vores territorier”.

“Vi står samlet i vores modstand mod iranske efterretningstjenesters forsøg på at dræbe, kidnappe og chikanere personer i Europa og Nordamerika i klar strid med vores suverænitet”, lød det.

Ifølge erklæringen samarbejder de iranske tjenester i stigende grad med “internationale kriminelle netværk for at målrette sig journalister, dissidenter, jødiske borgere samt nuværende og tidligere embedsfolk i Europa og Nordamerika”.

Baqaei svarede, at anklagerne er “grove opdigtninger… udtænkt som led i en ondskabsfuld, iranofobisk kampagne med det formål at lægge pres på den stolte iranske nation”.

Iran har i årevis været beskyldt for at gå efter regimemodstandere i udlandet gennem spionage og intimidering, og det er ofte politiske modstandere, der bliver udpeget som mål.

I Tyskland har myndigheder gentagne gange afsløret iranske efterretningsoperationer – blandt andet i en sag fra 2018, hvor en pakistansk studerende blev dømt for at spionere på vegne af Irans Quds-styrke mod jødiske og israelske institutioner.

I Frankrig blev iransk efterretning impliceret i et forpurret bombeangreb i 2018, der angiveligt var rettet mod en MEK-demonstration nær Paris – en sag, der førte til udvisningen af en iransk diplomat og forøgede spændingerne mellem Teheran og europæiske lande.

