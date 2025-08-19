De Franse president Emmanuel Macron heeft voorgesteld om een top te organiseren tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky in Genève, waarbij hij Zwitserland aanduidde als een “neutraal land.”

“Het is meer dan een hypothese; het is de collectieve wil… Misschien Zwitserland. Ik pleit voor Genève,” vertelde Macron aan TF1-LCI, gepubliceerd op dinsdag, waarbij hij herinnerde aan eerdere gesprekken die plaatsvonden in Turkije tussen Russische en Oekraïense delegaties.

“De laatste keer waren er bilaterale besprekingen. Dat was in Istanbul,” zei Macron.

Turkije heeft meerdere keren Russische en Oekraïense delegaties ontvangen in Antalya en Istanbul, en speelde ook een sleutelrol bij het tot stand brengen van de Zwarte Zee graandeal, die kwetsbare landen in Afrika en Azië ten goede kwam.

De Franse leider wees Parijs af als locatie voor een bijeenkomst, verwijzend naar de top van 2019 waar Frankrijk en Duitsland samen met Rusland en Oekraïne aan de onderhandelingstafel zaten.

President Zelensky en Europese leiders werden maandag door de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen in het Witte Huis om een oplossing te vinden voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Macron merkte op dat na de bilaterale gesprekken tussen Zelensky en Poetin, een trilaterale bijeenkomst met Donald Trump zou kunnen plaatsvinden, gevolgd door een multilaterale bijeenkomst.

“Europeanen moeten aan tafel zitten,” zei Macron.

Noch Moskou, noch Kiev heeft gereageerd op de mogelijke top in Zwitserland, waardoor het plan in een onzekere diplomatieke limbo blijft.