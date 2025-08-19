De Franse president Emmanuel Macron heeft voorgesteld om een top te organiseren tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky in Genève, waarbij hij Zwitserland aanduidde als een “neutraal land.”
“Het is meer dan een hypothese; het is de collectieve wil… Misschien Zwitserland. Ik pleit voor Genève,” vertelde Macron aan TF1-LCI, gepubliceerd op dinsdag, waarbij hij herinnerde aan eerdere gesprekken die plaatsvonden in Turkije tussen Russische en Oekraïense delegaties.
“De laatste keer waren er bilaterale besprekingen. Dat was in Istanbul,” zei Macron.
Turkije heeft meerdere keren Russische en Oekraïense delegaties ontvangen in Antalya en Istanbul, en speelde ook een sleutelrol bij het tot stand brengen van de Zwarte Zee graandeal, die kwetsbare landen in Afrika en Azië ten goede kwam.
De Franse leider wees Parijs af als locatie voor een bijeenkomst, verwijzend naar de top van 2019 waar Frankrijk en Duitsland samen met Rusland en Oekraïne aan de onderhandelingstafel zaten.
President Zelensky en Europese leiders werden maandag door de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen in het Witte Huis om een oplossing te vinden voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Macron merkte op dat na de bilaterale gesprekken tussen Zelensky en Poetin, een trilaterale bijeenkomst met Donald Trump zou kunnen plaatsvinden, gevolgd door een multilaterale bijeenkomst.
“Europeanen moeten aan tafel zitten,” zei Macron.
Noch Moskou, noch Kiev heeft gereageerd op de mogelijke top in Zwitserland, waardoor het plan in een onzekere diplomatieke limbo blijft.
Na overleg met Zelensky en Europese leiders zei president Trump dat hij de basis aan het leggen was voor een bilaterale top tussen Poetin en Zelensky.
Veiligheidsgaranties
Macron benadrukte dat de situatie een “andere fase” is ingegaan, terwijl alle aanwezige leiders het eens waren over veiligheidsgaranties voor Oekraïne en enkele concessies werden besproken.
“We hebben voor het eerst bevestigd dat we het proces starten om te werken aan veiligheidsgaranties,” zei Macron.
Hij benadrukte dat veiligheidsgaranties voor Oekraïne geen NAVO-lidmaatschap zullen inhouden, wat door Trump wordt afgewezen, maar zich zullen richten op het opbouwen van een sterk Oekraïens leger om de Russen af te schrikken.
De Franse president kondigde aan dat op dinsdag de ‘Coalition of the Willing’ zal worden samengebracht met de Britse premier Keir Starmer om hen op de hoogte te houden.
“Tegelijkertijd zullen we concreet werk starten met de Amerikanen, om te zien wie bereid is wat te doen.”
Hij riep eerder de VS en anderen op om de druk op Rusland te verhogen, inclusief het opleggen van nieuwe primaire en secundaire sancties als de vooruitgang richting vrede stagneert.