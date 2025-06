I en verden overskygget av økonomisk usikkerhet, skiller Türkiye seg ut som et unntak.

Mens Verdensbanken har kuttet ned vekstprognosene for mange store økonomier på grunn av økende handelsbarrierer og geopolitiske spenninger, har den oppgradert Türkiyes BNP-vekstprognose for 2025 fra 2,6 prosent til 3,1 prosent, noe som signaliserer tillit til nasjonens økonomiske motstandskraft.

Analytikere sier at Türkiyes pulserende hjemmemarked, strategiske investeringer og diversifiserte handelsforhold baner vei for en lovende fremtid.

Professor Baris Alpaslan ved Social Sciences University of Ankara tilskriver Türkiyes lyse økonomiske utsikter en rekke smarte innenlandske grep som har styrket stabiliteten og investorers tillit.

«Türkiye har gjort bemerkelsesverdige fremskritt i å redusere sitt underskudd på driftsbalansen, styrke internasjonale reserver og redusere risikopremier,» forteller han TRT World.

Et lands driftsbalanse går i underskudd når det bruker mer på import enn det tjener på eksport. Türkiye har jobbet hardt for å minimere dette gapet, importere mindre i forhold til eksport og turismeinntekter – en strategi som har gjort økonomien mer stabil, sier han.

Denne stabiliteten har oppmuntret utenlandske investorer til å se Türkiye som et trygt valg.

Türkiyes innenlandske forbruk – som er den totale mengden penger folk og bedrifter bruker på varer og tjenester til eget bruk – er en annen grunn til Türkiyes forbedrede økonomiske utsikter, sier Alpaslan.

«Til tross for globale utfordringer, er Türkiyes innenlandske forbruk fortsatt robust, støttet av en stor og ungdommelig befolkning,» sier Alpaslan.

Se for deg travle markeder i Istanbul eller Ankara, hvor unge familier kjøper dagligvarer, klær og dingser, holder butikkene opptatt og hjulene i økonomien i gang. Denne jevne etterspørselen etter varer og tjenester, fra detaljhandel til bolig, fungerer som en motor for økonomisk vekst, selv når den globale etterspørselen avtar.

Den tyrkiske regjeringens fokus på infrastruktur spiller også en hovedrolle. «Regjeringen fortsetter å prioritere investeringer i infrastrukturprosjekter, inkludert transport og energi, som genererer arbeidsplasser og øker langsiktig produktivitet,» sier Alpaslan.

Et diversifisert industrigrunnlag

Türkiyes mangfoldige industrier styrker posisjonen ytterligere. «Økonomien drar nytte av et diversifisert industrigrunnlag, som omfatter bilindustri, elektronikk, tekstiler og konstruksjon,» sier Alpaslan.

Dette er som å ha en velfylt verktøykasse: hvis ett verktøy – for eksempel tekstiler – møter en nedgang, kan andre som bilindustri eller elektronikk ta opp slakken og holde økonomien stabil.

Turisme er også en perle i Türkiyes krone. «Sektoren har vist motstandskraft, med økende antall internasjonale besøkende som støtter valutainntekter og jobbskaping,» legger han til.

Professor Murat Aslan ved Ankara Yildirim Beyazit Universitet gjentar denne optimismen og peker på Tyrkias disiplinerte økonomiske politikk som en viktig drivkraft.

«Det klassiske ortodokse programmet som er innført av Mehmet Simsek (minister for finans og finans) vedtar et høyt rentenivå for å dempe etterspørselen og bekjempe inflasjonen,» sier han. Denne tilnærmingen er som å skru ned varmen på en kokende gryte for å hindre at den renner over – høye renter bremser overdreven bruk, og bidrar til å stabilisere prisene.

Som et resultat sier Aslan at den månedlige inflasjonen i mai 2025 var lavere enn forventet , noe som skaper et stabilt miljø for både bedrifter og forbrukere.

Aslan fremhever også økningen i innenlands forbruk som en vekstmotor. «Forventningene peker på en stor økning i forbruket fra både enkeltpersoner og myndighetene i 2025,» sier han.

For eksempel pøser myndighetenes innsats for å gjenoppbygge infrastruktur etter jordskjelv penger inn i byggingen, og skaper arbeidsplasser for arbeidere og etterspørsel etter materialer.

Mer penger i folks lommer

I mellomtiden har en 30 prosent økning i minstelønnen i januar 2025 gitt folk mer penger i lommene. «Dette gjorde faktiske inntekts- og forbruksnivåer i husholdningene enda bedre,» sier han, og sammenligner det med at familier har ekstra penger til å kjøpe skolemateriell eller spise ute, noe som gir lokale bedrifter et løft.

Tyrkias eksportsuksess , spesielt innen militær og romfart, bidrar til den økonomiske glansen. «Militær- og romfartsindustrien satte nye rekorder for eksport,» sier Aslan, og noterer seg den betydelige veksten på 147 prosent til 884 millioner dollar i mars 2025 fra i fjor.

Fallende globale oljepriser har også hjulpet ved å senke kostnadene for energiimport, noe som letter presset på økonomien, omtrent som en familie som sparer penger når bensinprisene synker.

Stilt overfor globale handelsutfordringer , som amerikanske tariffer, er Tyrkia godt posisjonert for å tilpasse seg, ifølge begge ekspertene.

Alpaslan understreker Tyrkias diversifiserte handelspartnerskap. «Tyrkia har aktivt diversifisert sine handelsforbindelser, spesielt over hele Midtøsten, Nord-Afrika, Sentral-Asia og Afrika,» sier han.

Tyrkias tollunion med EU, som moderniseres, gir også en stabil handelslivline , og sikrer tilgang til europeiske markeder. «Dette kan bidra til å dempe noen av effektene av amerikanske handelstiltak,» legger Alpaslan til.

Aslan ser Tyrkias geostrategiske posisjon som en unik fordel. Med Europa som stoler på Tyrkia for politisk og militær støtte, og med bånd til energirike regioner, har Tyrkia sterk forhandlingsmakt.

«Tyrkia har en kritisk bro for kinesiske varer på vei til Europa,» sier han.

«Tyrkia kan samle sin menneskelige kapital og strategiske eiendeler ved forhandlingsbordet,» sier Aslan, og gjør sin beliggenhet om til et verktøy for å sikre gunstige handelsavtaler.