Wprowadzono zakaz lotów dronów oraz ograniczenia dla niekomercyjnego ruchu lotniczego wzdłuż wschodnich granic Polski z Białorusią i Ukrainą. Decyzja jest następstwem incydentów związanych z wtargnięciem dronów do polskiej przestrzeni powietrznej.

Według informacji przekazanych przez Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA), nowe regulacje nie dotyczą lotów pasażerskich. Obowiązują od środy od godziny 22:00 czasu GMT do 9 grudnia.

PANSA wyjaśniła, że ograniczenia w ruchu lotniczym zostały wprowadzone na wniosek Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych w formie strefy ograniczonej EP R129 na wschodzie kraju.