Wprowadzono zakaz lotów dronów oraz ograniczenia dla niekomercyjnego ruchu lotniczego wzdłuż wschodnich granic Polski z Białorusią i Ukrainą. Decyzja jest następstwem incydentów związanych z wtargnięciem dronów do polskiej przestrzeni powietrznej.
Według informacji przekazanych przez Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA), nowe regulacje nie dotyczą lotów pasażerskich. Obowiązują od środy od godziny 22:00 czasu GMT do 9 grudnia.
PANSA wyjaśniła, że ograniczenia w ruchu lotniczym zostały wprowadzone na wniosek Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych w formie strefy ograniczonej EP R129 na wschodzie kraju.
Zgodnie z nowymi przepisami, małe samoloty rekreacyjne i helikoptery mogą latać jedynie w ciągu dnia, pod warunkiem wyposażenia w radio i transponder. Dodatkowo, loty mogą odbywać się maksymalnie na wysokości około 3 km nad ziemią.
Zakaz nie dotyczy lotów wojskowych oraz innych specjalnych operacji.