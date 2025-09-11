ŚWIAT
1 min. czytania
Ograniczenia lotów na wschodzie Polski
W odpowiedzi na wtargnięcia dronów do przestrzeni powietrznej Polski, wprowadzono ograniczenia lotów wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą.
ZDJĘCIE ARCHIWALNE: Uszkodzony dron leży po upadku we wsi Czosnówka na wschodzie kraju. / Reuters
11 września 2025

Wprowadzono zakaz lotów dronów oraz ograniczenia dla niekomercyjnego ruchu lotniczego wzdłuż wschodnich granic Polski z Białorusią i Ukrainą. Decyzja jest następstwem incydentów związanych z wtargnięciem dronów do polskiej przestrzeni powietrznej.

Według informacji przekazanych przez Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA), nowe regulacje nie dotyczą lotów pasażerskich. Obowiązują od środy od godziny 22:00 czasu GMT do 9 grudnia.

PANSA wyjaśniła, że ograniczenia w ruchu lotniczym zostały wprowadzone na wniosek Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych w formie strefy ograniczonej EP R129 na wschodzie kraju.

Zgodnie z nowymi przepisami, małe samoloty rekreacyjne i helikoptery mogą latać jedynie w ciągu dnia, pod warunkiem wyposażenia w radio i transponder. Dodatkowo, loty mogą odbywać się maksymalnie na wysokości około 3 km nad ziemią.

Zakaz nie dotyczy lotów wojskowych oraz innych specjalnych operacji.

ŹRÓDŁO:Reuters
