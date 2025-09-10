Premier Donald Tusk poinformował w środę, że Polska zwołała pilne konsultacje z sojusznikami NATO po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas nocnego ataku na Ukrainę.

Tusk określił incydent jako “prowokację na dużą skalę” i przekazał, że Polska zidentyfikowała 19 przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej oraz zestrzeliła co najmniej trzy drony, wspólnie z sojuszniczymi siłami powietrznymi. Nikt nie został ranny.

Podczas trwającej od ponad trzech lat wojny rosyjsko-ukraińskiej, incydenty z naruszeniem przestrzeni powietrznej państw NATO miały już miejsce, ale nigdy wcześniej nie doszło do zestrzelenia dronów.

Premier Tusk poinformował, że Polska uruchomiła Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. To mechanizm pozwalający na zwołanie konsultacji, gdy kraj członkowski czuje się zagrożony.

To dopiero ósmy raz w historii, gdy artykuł ten został użyty.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski miało miejsce w trakcie rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, w tym na miasto Lwów, oddalone zaledwie 80 kilometrów od granicy z Polską.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte określił działania Rosji jako “skrajnie nieodpowiedzialne” i “niebezpieczne”, niezależnie od tego, czy incydent był celowy czy nie.



“Przestańcie naruszać przestrzeń powietrzną państw sojuszniczych – jesteśmy gotowi i obronimy każdy fragment terytorium NATO - powiedział.

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zadeklarował pełne poparcie Stanów Zjednoczonych dla Polski.



“Stoimy ramię w ramię z naszymi sojusznikami w NATO wobec naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego fragmentu terytorium NATO” – napisał na platformie X.