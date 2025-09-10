Minionej nocy rosyjskie drony, które były częścią zmasowanego ataku na Ukrainę, naruszyły także przestrzeń powietrzną Polski, co zmusiło Warszawę do podjęcia działań obronnych.

Do ataku na Ukrainę wykorzystano ponad 400 dronów i rakiet – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy w środę. Według danych przekazanych przez stronę ukraińską, Moskwa wystrzeliła 415 dronów i 43 pociski rakietowe.

Według doniesień agencji AFP, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że osiem z wystrzelonych dronów rosyjskich było skierowanych w stronę Polski. Podkreślił, że nie był to incydent z jednym dronem, który można by uznać za przypadkowy, ale zaplanowane działanie z użyciem co najmniej ośmiu dronów typu Shahed, pochodzenia irańskiego, wykorzystywanych przez rosyjskie wojsko.

Zełenski nazwał tę sytuację “skrajnie niebezpiecznym precedensem dla Europy”.

Jak twierdzi wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, Rosja celowo naruszyła przestrzeń powietrzną Polski.

Kallas podkreśliła w swoim wpisie na platformie X, że było to najpoważniejsze tego typu naruszenie w Europie od początku wojny i wyraziła pełne wsparcie Unii Europejskiej dla Warszawy. Zaznaczyła także, że konflikt zbrojny ze strony Rosji się nasila, a nie słabnie.

W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej, Polska uruchomiła swoje systemy obrony.

Polski premier określił wydarzenie jako poważną prowokację i zaznaczył, że kraj jest przygotowany do obrony oraz gotowy na różne scenariusze rozwoju sytuacji.