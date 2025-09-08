Funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli szczątki drona w miejscowości Polatycze, niedaleko granicy z Białorusią – poinformowała w poniedziałek prokuratura. To kolejny przypadek pojawienia się tego typu obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej w ostatnim czasie.

Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie podała, że dron rozbił się około 300 metrów od przejścia granicznego. Nie był uzbrojony, a na jego obudowie znajdowały się napisy zapisane cyrylicą.

Wojsko i policja przesłuchują świadków oraz analizują nagrania z monitoringu, aby ustalić trajektorię lotu drona.

Policja potwierdziła, że nikt nie ucierpiał podczas zdarzenia.