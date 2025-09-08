ŚWIAT
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Polskie służby zabezpieczyły szczątki drona niedaleko granicy z Białorusią.
Na zdjęciu: Dron Shahed podczas rosyjskiego ataku na Kijów na Ukrainie w niedzielę, 7 września 2025 r. / AP
8 września 2025

Funkcjonariusze Straży Granicznej odnaleźli szczątki drona w miejscowości Polatycze, niedaleko granicy z Białorusią – poinformowała w poniedziałek prokuratura. To kolejny przypadek pojawienia się tego typu obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej w ostatnim czasie. 

Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie podała, że dron rozbił się około 300 metrów od przejścia granicznego. Nie był uzbrojony, a na jego obudowie znajdowały się napisy zapisane cyrylicą.

Wojsko i policja przesłuchują świadków oraz analizują nagrania z monitoringu, aby ustalić trajektorię lotu drona. 

Policja potwierdziła, że nikt nie ucierpiał podczas zdarzenia.

W ubiegłą sobotę na wschodzie Polski spadł obiekt, który według rzecznika Ministerstwa Obrony mógł być dronem służącym do przemytu, nie był jednak bronią.

W sierpniu dron eksplodował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, powodując spalenie części upraw i uszkodzenia pobliskich domów. Według informacji przekazanych przez prokuraturę obiekt najprawdopodobniej przyleciał na teren Polski z Białorusi.

Podobne incydenty miały miejsce również w Rumunii oraz państwach bałtyckich.

PowiązaneRosyjski dron eksplodował w okolicy miejscowości Osiny około 100km od granicy z Ukrainą - TRT Global
ŹRÓDŁO:Reuters
