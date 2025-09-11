Polska zestrzeliła drony, które wtargnęły w jej przestrzeń powietrzną we wtorek. Polska, będąca członkiem zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, otrzymała pierwsze ostrzeżenie o ataku dronów Rosji na Ukrainę o godzinie 20:06 GMT we wtorek, jak poinformował premier Donald Tusk w parlamencie.

Według Tuska, polska przestrzeń powietrzna została naruszona 19 razy, a co najmniej trzy drony zostały zestrzelone po tym, jak Warszawa i jej sojusznicy poderwali myśliwce. Władze poinformowały, że nikt nie ucierpiał.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce około godziny 21:30 GMT, a ostatnie około 04:30 GMT w środę, jak podał Tusk.

W nocnej operacji po naruszeniach przestrzeni powietrznej wzięły udział polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35, włoskie samoloty AWACS oraz samoloty do tankowania w powietrzu, jak poinformowali zachodni urzędnicy.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony to poważny incydent, który może mieć daleko idące konsekwencje. Jednak konieczne jest ustalenie, czy było to działanie celowe, czy przypadkowe, oraz kto kontrolował drony – powiedział premier Słowacji Robert Fico, w kontekście narastającej histerii wojennej.

Oto, co różne strony mówią o ataku dronów.

Rosja zaprzecza

Ministerstwo obrony Rosji zaprzeczyło, jakoby celem ataku była Polska, deklarując gotowość do rozmów z Warszawą. Ministerstwo poinformowało, że siły rosyjskie osiągnęły wszystkie swoje cele w ataku na Ukrainę i podkreśliło, że rosyjskie drony, “które rzekomo przekroczyły granicę z Polską”, mają zasięg nie większy niż 700 kilometrów.

“Nie było zamiaru angażowania jakichkolwiek celów na terytorium Polski” – oświadczyło ministerstwo w komunikacie.

Rosyjski dyplomata powiedział, że Polska nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że drony zestrzelone w Polsce były pochodzenia rosyjskiego, jak podała rosyjska agencja państwowa RIA.

“Uważamy te oskarżenia za bezpodstawne. Nie przedstawiono dowodów, że te drony są pochodzenia rosyjskiego” – powiedział Andriej Ordash, chargé d'affaires Rosji w Polsce.

Ukraina oskarża Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o wystrzelenie co najmniej ośmiu dronów w kierunku Polski, z których co najmniej dwa miały wlecieć na terytorium Polski przez Białoruś.

Polska poinformowała, że wykryła liczne naruszenia przestrzeni powietrznej w nocy, z których wiele pochodziło z Białorusi. Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów i stwierdzono, że prawdopodobnie czwarty również został zniszczony.

Ostatni dron został zestrzelony o godzinie 04:45 GMT, jak podano.

Białoruś

Białoruś w środę poinformowała, że zestrzeliła drony, które zboczyły z kursu podczas nocnych ataków rosyjskich i ukraińskich.

Szef Sztabu Generalnego Paweł Murawieiko w oświadczeniu wideo udostępnionym przez Ministerstwo Obrony powiedział, że siły białoruskie nieustannie śledziły drony, które zboczyły z kursu w wyniku zastosowania środków walki elektronicznej.

“Niektóre z zagubionych dronów zostały zniszczone przez Siły Obrony Powietrznej naszego kraju nad terytorium republiki” – powiedział Murawieiko, nie podając liczby dronów.