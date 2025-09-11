Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Według Zełenskiego, szczątki dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu polskich miejscowościach.
Ukraina od początku ataku dzieli się informacjami wywiadowczymi z Warszawą.
Prezydent Ukrainy napisał na telegramie, że zaproponował Polsce wsparcie w zakresie szkolenia i zestrzeliwania dronów w szczególności Shahedów. Poinformował także o uzgodnionej współpracy wojskowej podczas rozmowy z Tuskiem.
Zełenski podkreślił potrzebę stworzenia wspólnego, europejskiego systemu obrony powietrznej i zwiększenia finansowania produkcji dronów przechwytujących, by zbudować skuteczną “tarczę powietrzną nad Europą”.
W sprawie incydentu Zełenski rozmawiał również z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Podkreślił potrzebę wspólnej reakcji na obecne wyzwania oraz zaapelował o przygotowanie Europy w kontekście przyszłych zagrożeń.