Zełenski: Europa musi być gotowa
Prezydent Ukrainy podkreśla konieczność zacieśnienia współpracy w zakresie obrony.
Według Zełenskiego, szczątki dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu polskich miejscowościach.  / Reuters
11 września 2025

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. 

Według Zełenskiego, szczątki dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu polskich miejscowościach. 

Ukraina od początku ataku dzieli się informacjami wywiadowczymi z Warszawą.

Prezydent Ukrainy napisał na telegramie, że zaproponował Polsce wsparcie w zakresie szkolenia i zestrzeliwania dronów w szczególności Shahedów. Poinformował także o uzgodnionej współpracy wojskowej podczas rozmowy z Tuskiem.

Zełenski podkreślił potrzebę stworzenia wspólnego, europejskiego systemu obrony powietrznej i zwiększenia finansowania produkcji dronów przechwytujących, by zbudować skuteczną “tarczę powietrzną nad Europą”.

W sprawie incydentu Zełenski rozmawiał również z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Podkreślił potrzebę wspólnej reakcji na obecne wyzwania oraz zaapelował o przygotowanie Europy w kontekście przyszłych zagrożeń.

PowiązaneTRT Global - Warszawa i NATO reagują na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony
