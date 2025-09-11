Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Według Zełenskiego, szczątki dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu polskich miejscowościach.

Ukraina od początku ataku dzieli się informacjami wywiadowczymi z Warszawą.

Prezydent Ukrainy napisał na telegramie, że zaproponował Polsce wsparcie w zakresie szkolenia i zestrzeliwania dronów w szczególności Shahedów. Poinformował także o uzgodnionej współpracy wojskowej podczas rozmowy z Tuskiem.