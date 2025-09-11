Prezydent USA Donald Trump odbył burzliwą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, podczas której wyraził swoje “głębokie rozczarowanie” faktem, że został zaskoczony przez izraelski atak na przedstawicieli Hamasu w Katarze, jak podaje The Wall Street Journal.
Według wysokich rangą urzędników administracji USA, którzy wypowiedzieli się w ekskluzywnym raporcie opublikowanym w środę, Trump powiedział Netanjahu, że decyzja o zaatakowaniu politycznych liderów palestyńskiej grupy w Dosze, stolicy Kataru, była nierozważna. Trump wyraził swoje oburzenie, że dowiedział się o ataku w trakcie jego trwania od amerykańskiego wojska – a nie od Izraela – oraz że atak miał miejsce na terytorium innego sojusznika USA, który pośredniczył w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Gazie.
Netanjahu odpowiedział, że miał jedynie krótkie okno czasowe na przeprowadzenie ataku i skorzystał z tej okazji.
Po tej wymianie zdań odbyła się druga rozmowa telefoniczna, która miała bardziej uprzejmy ton, jak twierdzą urzędnicy. Podczas tej rozmowy Trump zapytał Netanjahu, czy atak zakończył się sukcesem, na co Netanjahu nie mógł odpowiedzieć z pewnością.
Później Hamas potwierdził, że jego przywództwo przeżyło atak, podczas gdy zginęło pięciu członków grupy oraz katarski funkcjonariusz bezpieczeństwa.
Trump rozczarowany Netanjahu
Pomimo że Trump jest znany jako zagorzały zwolennik Izraela, coraz bardziej frustruje go Netanjahu, który nieustannie stawia go w trudnej sytuacji swoimi agresywnymi działaniami podejmowanymi bez konsultacji z USA, co koliduje z celami Trumpa na Bliskim Wschodzie, jak podaje WSJ.
Podobne raporty sugerują, że urzędnicy Białego Domu coraz bardziej irytują się na Netanjahu, który zachowuje się jak “szaleniec” po ataku na Syrię w lipcu.
Katar potępił atak określając go jako “tchórzliwy akt” i rażące naruszenie prawa międzynarodowego, ostrzegając, że nie będzie tolerować “lekkomyślnego zachowania” Izraela.
Państwo Zatoki Perskiej, wraz z USA i Egiptem, odgrywa kluczową rolę w wysiłkach na rzecz mediacji w celu zakończenia izraelskiej ofensywy w Gazie, która od października 2023 roku zabiła ponad 64 600 Palestyńczyków.
Katarski premier, szejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, powiedział w środę, że przygotowywana jest wspólna regionalna odpowiedź na atak Izraela na Dohę, podkreślając, że trwają konsultacje z partnerami arabskimi i islamskimi.
“Odpowiedź nastąpi ze strony regionu. Ta odpowiedź jest obecnie konsultowana i omawiana z innymi partnerami w regionie” – powiedział Al-Thani w rozmowie z CNN.