Prezydent USA Donald Trump odbył burzliwą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, podczas której wyraził swoje “głębokie rozczarowanie” faktem, że został zaskoczony przez izraelski atak na przedstawicieli Hamasu w Katarze, jak podaje The Wall Street Journal.

Według wysokich rangą urzędników administracji USA, którzy wypowiedzieli się w ekskluzywnym raporcie opublikowanym w środę, Trump powiedział Netanjahu, że decyzja o zaatakowaniu politycznych liderów palestyńskiej grupy w Dosze, stolicy Kataru, była nierozważna. Trump wyraził swoje oburzenie, że dowiedział się o ataku w trakcie jego trwania od amerykańskiego wojska – a nie od Izraela – oraz że atak miał miejsce na terytorium innego sojusznika USA, który pośredniczył w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Gazie.

Netanjahu odpowiedział, że miał jedynie krótkie okno czasowe na przeprowadzenie ataku i skorzystał z tej okazji.

Po tej wymianie zdań odbyła się druga rozmowa telefoniczna, która miała bardziej uprzejmy ton, jak twierdzą urzędnicy. Podczas tej rozmowy Trump zapytał Netanjahu, czy atak zakończył się sukcesem, na co Netanjahu nie mógł odpowiedzieć z pewnością.

Później Hamas potwierdził, że jego przywództwo przeżyło atak, podczas gdy zginęło pięciu członków grupy oraz katarski funkcjonariusz bezpieczeństwa.

Trump rozczarowany Netanjahu