Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców - poinformowała agencja PAP powołując się na państwową białoruską agencję BiełTA.
Wśród uwolnionych są obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Niemiec i Francji.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński, potwierdził, że wśród uwolnionych jest trzech obywateli Polski oraz ośmiu Białorusinów pracujących dla polskich mediów, między innymi wspieranej przez Polskę Belsat TV.
Wroński odmówił jednak podania nazwisk.
Wyraził nadzieję, że wśród kolejnej grupy znajdzie się również Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz skazany na 8 lat więzienia.
PAP powołując się na informację opublikowane przez agencję BiełTA poinformował, że zwolnienie nastąpiło na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz innych światowych liderów.
Według doniesień zatrzymani usłyszeli zarzuty o “działalność szpiegowską” oraz “udział w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej”.
Jak donosi agencja podobne oskarżenia dotyczą często opozycjonistów i uczestników prodemokratycznych protestów na Białorusi.
W sumie uwolniono 52 więźniów.
Działania Trumpa
W czwartek poinformowano, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się w Mińsku z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, aby rozmawiać o złagodzeniu amerykańskich sankcji wobec Białorusi oraz o uwolnieniu więźniów.
Efektem negocjacji jest zniesienie przez Stany Zjednoczone sankcji wobec białoruskich linii lotniczych Belavia - jak poinformowała agencja białoruska agencja.
Podczas spotkania Coale przekazał Łukaszence list, zawierający serdeczne życzenia od prezydenta Trumpa i Pierwszej Damy, Melanii Trump. W liście napisano:
“Modlimy się o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie oraz o dalsze postępy w realizacji naszych wspólnych celów na rzecz narodów Stanów Zjednoczonych i Białorusi”.
Łukaszence wręczono również spinki do mankietów ozdobione wizerunkiem Białego Domu, poinformowała agencja BelTA.
Prezydent Białorusi obchodził swoje 71. urodziny 30 sierpnia.