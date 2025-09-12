Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców - poinformowała agencja PAP powołując się na państwową białoruską agencję BiełTA.

Wśród uwolnionych są obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Niemiec i Francji.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński, potwierdził, że wśród uwolnionych jest trzech obywateli Polski oraz ośmiu Białorusinów pracujących dla polskich mediów, między innymi wspieranej przez Polskę Belsat TV.

Wroński odmówił jednak podania nazwisk.

Wyraził nadzieję, że wśród kolejnej grupy znajdzie się również Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz skazany na 8 lat więzienia.

PAP powołując się na informację opublikowane przez agencję BiełTA poinformował, że zwolnienie nastąpiło na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz innych światowych liderów.

Według doniesień zatrzymani usłyszeli zarzuty o “działalność szpiegowską” oraz “udział w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej”.