POLITYKA
2 min. czytania
Białoruś uwolniła 14 zagranicznych więźniów, w tym obywateli Polski
Wśród uwolnionych znaleźli się obywatele Polski. Zwolnienie miało nastąpić na prośbę Donalda Trumpa.
Białoruś uwolniła 14 zagranicznych więźniów, w tym obywateli Polski
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wita Johna Coale'a, wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, podczas spotkania 11 września 2025 r. / Reuters
12 września 2025

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka ułaskawił 14 cudzoziemców - poinformowała agencja PAP powołując się na państwową białoruską agencję BiełTA. 

Wśród uwolnionych są obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Niemiec i Francji.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński, potwierdził, że wśród uwolnionych jest trzech obywateli Polski oraz ośmiu Białorusinów pracujących dla polskich mediów, między innymi wspieranej przez Polskę Belsat TV. 

Wroński odmówił jednak podania nazwisk. 

Wyraził nadzieję, że wśród kolejnej grupy znajdzie się również Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz skazany na 8 lat więzienia.

PAP powołując się na informację opublikowane przez agencję BiełTA poinformował, że zwolnienie nastąpiło na prośbę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz innych światowych liderów. 

Według doniesień zatrzymani usłyszeli zarzuty o “działalność szpiegowską” oraz “udział w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej”. 

Polecane

Jak donosi agencja podobne oskarżenia dotyczą często opozycjonistów i uczestników prodemokratycznych protestów na Białorusi.

W sumie uwolniono 52 więźniów.

Działania Trumpa

W czwartek poinformowano, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się w Mińsku z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, aby rozmawiać o złagodzeniu amerykańskich sankcji wobec Białorusi oraz o uwolnieniu więźniów.

Efektem negocjacji jest zniesienie przez Stany Zjednoczone sankcji wobec białoruskich linii lotniczych Belavia - jak poinformowała agencja białoruska agencja.

Podczas spotkania Coale przekazał Łukaszence list, zawierający serdeczne życzenia od prezydenta Trumpa i Pierwszej Damy, Melanii Trump. W liście napisano:
“Modlimy się o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie oraz o dalsze postępy w realizacji naszych wspólnych celów na rzecz narodów Stanów Zjednoczonych i Białorusi”.

Łukaszence wręczono również spinki do mankietów ozdobione wizerunkiem Białego Domu, poinformowała agencja BelTA.

Prezydent Białorusi obchodził swoje 71. urodziny 30 sierpnia.

Odkrywaj
Kolejny dron znaleziony niedaleko wschodniej granicy
Nowy sposób na złamania – biomateriał aplikowany w formie zastrzyku
Białoruś: zatrzymano Polaka podejrzanego o szpiegostwo
Trump mówi, że wkrótce porozmawia z Putinem, po tym jak Rosja zaatakowała Charków na Ukrainie
Warszawa kluczowym punktem w strategii rozwoju Demand AI
Inflacja spada, NBP obniża stopy procentowe
Dane wskazują na rosnącą obecność treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych
USA oferują więcej żołnierzy, podczas gdy Trump gości Nawrockiego
Google zaangażowane w 45-milionową umowę z biurem Netanjahu w celu promowania izraelskiej hasbary
Nowa inwestycja w obronę powietrzną - 46 Radarów Pasywnej Lokalizacji
Nawrocki spotka się z Trumpem: rozmowy w cieniu wyzwań dla bezpieczeństwa Europy
Pięć tureckich firm z branży obronnej znalazło się w światowej setce
Polskie siły powietrzne w gotowości w trakcie rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę
Belgia ogłasza sankcje przeciwko Izraelowi, potwierdza stanowisko w sprawie uznania Palestyny
Kontrast w gospodarce: mocny złoty, słaba produkcja
Rzuć okiem na TRT Global. Podziel się swoją opinią!
Contact us