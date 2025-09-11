BIZNES I TECHNOLOGIA
Ceny ropy na stabilnym poziomie mimo napięć
W środę ceny wzrosły o ponad 1 dolara po ataku Izraela na Hamas w Katarze oraz zestrzeleniu rosyjskich dronów przez polskie i sojusznicze siły powietrzne.
Wykres wzrostu cen akcji oraz miniaturowe beczki ropy naftowej wydrukowane w technologii 3D, 23 czerwca 2025 r. / Reuters
11 września 2025

Ceny ropy naftowej w czwartek pozostały stabilne, mimo obaw o nadpodaż i słabszy popyt w USA. 

Kontrakty na ropę Brent spadły o 0,3% do 67,28$ za baryłkę, a WTI o 0,4% do 63,41$.

W środę ceny wzrosły o ponad 1 dolara po ataku Izraela na Hamas w Katarze oraz zestrzeleniu rosyjskich dronów przez polskie i sojusznicze siły powietrzne, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w swoim raporcie poinformowała, że podaż ropy na świecie wzrośnie szybciej niż oczekiwano, gdyż OPEC+ oraz producenci spoza tego porozumienia zwiększają produkcję.

Analityk Tamas Varga z PVM Oil Associates wskazał, że rynek jest rozdarty między obawami o niedobór podaży z powodu konfliktów, a rzeczywistą nadpodażą wynikającą ze wzrostu produkcji i zapasów.

Niepewność dotycząca sankcji wobec importerów rosyjskiej ropy, takich jak Chiny i Indie, także stabilizuje ceny, jednak po ustąpieniu tych napięć możliwy jest ich ponowny spadek.

Zapasy ropy w USA wzrosły do 5 września o 3,9 mln baryłek, podczas gdy spodziewano się spadku o 1 mln, podała Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA).

Słabsza kondycja gospodarki USA zwiększa oczekiwania obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym tygodniu. 

OPEC+ w niedzielę zdecydowało o zwiększeniu produkcji od października. Organizacja ma opublikować swój comiesięczny raport rynkowy w czwartek.

ŹRÓDŁO:Reuters
