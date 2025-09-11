Ceny ropy naftowej w czwartek pozostały stabilne, mimo obaw o nadpodaż i słabszy popyt w USA.

Kontrakty na ropę Brent spadły o 0,3% do 67,28$ za baryłkę, a WTI o 0,4% do 63,41$.

W środę ceny wzrosły o ponad 1 dolara po ataku Izraela na Hamas w Katarze oraz zestrzeleniu rosyjskich dronów przez polskie i sojusznicze siły powietrzne, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w swoim raporcie poinformowała, że podaż ropy na świecie wzrośnie szybciej niż oczekiwano, gdyż OPEC+ oraz producenci spoza tego porozumienia zwiększają produkcję.

Analityk Tamas Varga z PVM Oil Associates wskazał, że rynek jest rozdarty między obawami o niedobór podaży z powodu konfliktów, a rzeczywistą nadpodażą wynikającą ze wzrostu produkcji i zapasów.