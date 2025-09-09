Agencja Fitch Ratings utrzymała ocenę Polski na poziomie A-, zmianie uległa jednak perspektywa ze “stabilnej” na “negatywną” ze względu na rosnące ryzyko fiskalne oraz brak skutecznych planów na rzecz uporządkowania budżetu.

Agencja zwróciła uwagę na większy niż oczekiwano deficyt oraz możliwe opóźnienia reform z powodu przeszkód politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Mimo tych obaw, polskie obligacje 2-, 5- i 10-letnie odnotowały spadek rentowności, a złoty pozostawał stabilny wobec euro.

Według analityka ING Mateusza Sutowicza - rynek już uwzględnił zagrożenia, a inwestorzy czekają na kolejne decyzje, zwłaszcza Moody’s, która oceni sytuację Polski w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Obecnie Moody's przyznaje Polsce ocenę A2 z perspektywą “stabilną”.

Rząd Polski podniósł prognozę deficytu na 2025 rok i przewiduje jedynie niewielkie zmniejszenie deficytu w przyszłym roku, ze względu na wysokie wydatki na obronę, świadczenia socjalne i koszty związane z zadłużeniem.