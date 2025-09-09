Agencja Fitch Ratings utrzymała ocenę Polski na poziomie A-, zmianie uległa jednak perspektywa ze “stabilnej” na “negatywną” ze względu na rosnące ryzyko fiskalne oraz brak skutecznych planów na rzecz uporządkowania budżetu.
Agencja zwróciła uwagę na większy niż oczekiwano deficyt oraz możliwe opóźnienia reform z powodu przeszkód politycznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.
Mimo tych obaw, polskie obligacje 2-, 5- i 10-letnie odnotowały spadek rentowności, a złoty pozostawał stabilny wobec euro.
Według analityka ING Mateusza Sutowicza - rynek już uwzględnił zagrożenia, a inwestorzy czekają na kolejne decyzje, zwłaszcza Moody’s, która oceni sytuację Polski w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Obecnie Moody's przyznaje Polsce ocenę A2 z perspektywą “stabilną”.
Rząd Polski podniósł prognozę deficytu na 2025 rok i przewiduje jedynie niewielkie zmniejszenie deficytu w przyszłym roku, ze względu na wysokie wydatki na obronę, świadczenia socjalne i koszty związane z zadłużeniem.
Jednakże mimo napięć politycznych oraz rosnących kosztów na obronność, poziom długu w stosunku do PKB pozostaje stosunkowo niski, a wzrost gospodarczy jest utrzymany - podkreśla Anton Hauser z Erste Asset Management.
Zmiana perspektywy to sygnał ostrzegawczy
Decyzja agencji Fitch o zmianie perspektywy na “negatywną” stanowi sygnał ostrzegawczy i może wpłynąć na podobne decyzje innych agencji, co utrudnia podejmowanie decyzji fiskalnych - powiedział agencji Reuters, Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).
Wskazał także na ryzyko związane z zamrożeniem cen energii, wysoką dynamiką płac oraz proinflacyjną sytuacją gospodarczą, które mogą odwrócić obecną tendencję spadku inflacji.
We wrześniu szczególnie ważne będzie, czy roczna inflacja utrzyma się poniżej 3%, co może wpłynąć na decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
W sierpniu inflacja spadła do 2,8% rok do roku, pozostając w granicach celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5%).
Wnorowski podkreślił, że mimo chęci obniżenia stóp procentowych, Rada działa ostrożnie.