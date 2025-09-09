Według raportu rządów regionu, który został przedstawiony Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, rosyjskie zakłócenia sygnałów nawigacyjnych wpłynęły na prawie 123 tysiące lotów nad przestrzenią powietrzną Bałtyku w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku.

Według doniesień agencji Anadolu, szweckie władze określiły, że w kwietniu zakłócenia dotknęły średnio 27,4% lotów w rejonie. Jak ustalono w dochodzeniu, źródłem zakłóceń była Rosja.

Andreas Holmgren ze Szwedzkiej Agencji Transportu podkreślił powagę sytuacji z powodu rosnącej liczby incydentów.