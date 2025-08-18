POLITICĂ
2 min de citire
Australia anulează viza unui politician israelian de extremă dreapta
Australia nu va accepta persoane care vin în țară pentru a „răspândi diviziune”, a declarat ministrul afacerilor interne.
Australia anulează viza unui politician israelian de extremă dreapta
(ARHIVĂ) Simcha Rothman, al cărui partid face parte din coaliția de guvernare a lui Netanyahu, este văzut discutând cu ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir. / Reuters
18 August 2025

Guvernul Australiei a anulat luni viza unui politician israelian de extremă dreapta, înaintea unui turneu de conferințe, o decizie pe care organizatorii evenimentului au catalogat-o drept „vicios antisemită”.

Simcha Rothman, al cărui partid face parte din coaliția de guvernare a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, urma să participe la evenimente organizate de Asociația Evreiască Australiană.

Cu toate acestea, ministrul afacerilor interne, Tony Burke a declarat că Australia nu va accepta persoane care vin în țară pentru a „răspândi diviziuni”.

„Dacă vii în Australia pentru a răspândi un mesaj de ură și diviziune, nu te vrem aici”, a spus el.

„Australia va fi o țară în care toată lumea poate fi în siguranță și se poate simți în siguranță.”

Recomandări

Ca urmare automată a anulării vizei, Rothman nu poate călători în Australia timp de trei ani.

Directorul executiv al Asociației Evreiești Australiene, Robert Gregory a declarat că scopul vizitei lui Rothman era de a „arăta solidaritate cu comunitatea evreiască din Australia, care se confruntă cu un val de antisemitism”.

„Vizita nu avea nicio legătură cu evenimentele actuale din Orientul Mijlociu”, a scris el pe rețelele sociale.

Gregory a descris anularea vizei lui Rothman drept „o mișcare vicios antisemită”, acuzând guvernul australian că este „obsedat” de țintirea comunității evreiești și a Israelului.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us