Guvernul Australiei a anulat luni viza unui politician israelian de extremă dreapta, înaintea unui turneu de conferințe, o decizie pe care organizatorii evenimentului au catalogat-o drept „vicios antisemită”.
Simcha Rothman, al cărui partid face parte din coaliția de guvernare a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, urma să participe la evenimente organizate de Asociația Evreiască Australiană.
Cu toate acestea, ministrul afacerilor interne, Tony Burke a declarat că Australia nu va accepta persoane care vin în țară pentru a „răspândi diviziuni”.
„Dacă vii în Australia pentru a răspândi un mesaj de ură și diviziune, nu te vrem aici”, a spus el.
„Australia va fi o țară în care toată lumea poate fi în siguranță și se poate simți în siguranță.”
Ca urmare automată a anulării vizei, Rothman nu poate călători în Australia timp de trei ani.
Directorul executiv al Asociației Evreiești Australiene, Robert Gregory a declarat că scopul vizitei lui Rothman era de a „arăta solidaritate cu comunitatea evreiască din Australia, care se confruntă cu un val de antisemitism”.
„Vizita nu avea nicio legătură cu evenimentele actuale din Orientul Mijlociu”, a scris el pe rețelele sociale.
Gregory a descris anularea vizei lui Rothman drept „o mișcare vicios antisemită”, acuzând guvernul australian că este „obsedat” de țintirea comunității evreiești și a Israelului.