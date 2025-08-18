Guvernul Australiei a anulat luni viza unui politician israelian de extremă dreapta, înaintea unui turneu de conferințe, o decizie pe care organizatorii evenimentului au catalogat-o drept „vicios antisemită”.

Simcha Rothman, al cărui partid face parte din coaliția de guvernare a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, urma să participe la evenimente organizate de Asociația Evreiască Australiană.

Cu toate acestea, ministrul afacerilor interne, Tony Burke a declarat că Australia nu va accepta persoane care vin în țară pentru a „răspândi diviziuni”.

„Dacă vii în Australia pentru a răspândi un mesaj de ură și diviziune, nu te vrem aici”, a spus el.

„Australia va fi o țară în care toată lumea poate fi în siguranță și se poate simți în siguranță.”