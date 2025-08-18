Bolivia se îndreaptă către un al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care senatorul centrist Rodrigo Paz și fostul președinte de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga se vor confrunta, după un rezultat care a surprins sondajele preelectorale.

Cu 90% din voturile de duminică numărate, Consiliul Electoral Național (CNE) a anunțat că Paz a obținut 31% din voturi, în timp ce Quiroga s-a clasat pe locul al doilea cu 27%.

Paz, în vârstă de 57 de ani, membru al Partidului Creștin Democrat, este un lider surpriză. Este fiul fostului președinte Jaime Paz Zamora, care a condus țara între 1989 și 1993. Născut în Spania în timpul exilului familiei sale (1964-1982), cariera politică a lui Paz a început în 2002 ca parlamentar. Ulterior, a fost primar și guvernator al regiunii sale natale, Tarija. Paz a câștigat o notorietate modestă pe măsură ce campania a avansat.

Jorge „Tuto” Quiroga, în vârstă de 65 de ani, din coaliția Alianza Libre, este al doilea candidat în cursa pentru turul doi.

Quiroga, care a candidat fără succes de trei ori anterior pentru funcția de președinte, a fost președinte între 2001 și 2002. El a completat ultimul an al mandatului fostului dictator militar Hugo Banzer, după ce acesta a demisionat din cauza unui cancer pulmonar.

„Bolivia a transmis lumii că vrem să trăim într-o națiune liberă. Este o noapte istorică”, a declarat Quiroga la un eveniment public după anunțarea rezultatelor preliminare.

Sondajele preelectorale indicau că Samuel Doria Medina, un om de afaceri de centru-dreapta în vârstă de 66 de ani, ar fi fost principalul adversar al lui Quiroga în turul doi.

Cu toate acestea, Medina, care a candidat de trei ori fără succes pentru președinție, s-a clasat pe locul al treilea.

Ceilalți cinci candidați, inclusiv Andronico Rodriguez, un politician de stânga, au rămas mult în urmă.