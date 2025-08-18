Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a declarat că există contradicții între declarațiile publice ale Forțelor Democratice Siriene (SDF) și acțiunile lor pe teren în ceea ce privește implementarea acordului încheiat în data de 10 martie.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri de miercuri cu o delegație din provincia nordică Idlib și au fost difuzate într-un videoclip publicat duminică de către președinție.
Liderul sirian a menționat că declarațiile făcute de SDF pentru mass-media și în cursul negocierilor arată că ei sunt pregătiți să implementeze acordul din 10 martie, dar, în practică, grupul transmite semnale contradictorii. El a subliniat că discuțiile cu privire la mecanismele de punere în aplicare a acordului continuă.
Președintele a afirmat că Siria, SDF, SUA și Türkiye au ajuns la o înțelegere în cadrul acordului, adăugând că, în cazul în care acești patru actori cheie din nord-estul Siriei vor conveni asupra unei chestiuni, acesta va fi pus în aplicare.
El a subliniat că acordul are un termen limită pentru implementare până la sfârșitul anului, evidențiind sprijinul internațional pentru o soluționare pașnică a conflictului din nord-estul Siriei.
Fără concesii teritoriale
Al-Sharaa și-a exprimat optimismul că problema ar putea fi rezolvată în câteva luni, reiterând că Siria „nu va ceda niciun centimetru din teritoriul său” și va proteja drepturile tuturor în conformitate cu legea statului și constituția.
Președinția siriană a anunțat în data de 10 martie semnarea unui acord pentru integrarea SDF în instituțiile statului, reafirmând unitatea teritorială a țării și respingând orice încercări de divizare.
SDF este dominat de gruparea teroristă YPG, ramura siriană a organizației teroriste PKK.
Guvernul sirian a intensificat eforturile de asigurarea a securității de la înlăturarea lui Bashar al-Assad anul trecut, acesta fugind în Rusia în decembrie, iar evoluția punând capăt regimului Partidului Baath, aflat la putere din 1963. O nouă administrație condusă de al-Sharaa a fost formată în ianuarie.