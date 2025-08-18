Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a declarat că există contradicții între declarațiile publice ale Forțelor Democratice Siriene (SDF) și acțiunile lor pe teren în ceea ce privește implementarea acordului încheiat în data de 10 martie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri de miercuri cu o delegație din provincia nordică Idlib și au fost difuzate într-un videoclip publicat duminică de către președinție.

Liderul sirian a menționat că declarațiile făcute de SDF pentru mass-media și în cursul negocierilor arată că ei sunt pregătiți să implementeze acordul din 10 martie, dar, în practică, grupul transmite semnale contradictorii. El a subliniat că discuțiile cu privire la mecanismele de punere în aplicare a acordului continuă.

Președintele a afirmat că Siria, SDF, SUA și Türkiye au ajuns la o înțelegere în cadrul acordului, adăugând că, în cazul în care acești patru actori cheie din nord-estul Siriei vor conveni asupra unei chestiuni, acesta va fi pus în aplicare.

El a subliniat că acordul are un termen limită pentru implementare până la sfârșitul anului, evidențiind sprijinul internațional pentru o soluționare pașnică a conflictului din nord-estul Siriei.

Fără concesii teritoriale