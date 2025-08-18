China a criticat Germania luni, avertizând Berlinul să nu „incite la confruntări și să nu amplifice tensiunile” după ce ministrul german de externe a declarat că Beijingul devine „din ce în ce mai agresiv” în regiunea Asia-Pacific.
În timpul unei vizite în Japonia Johann Wadephul a afirmat că China a amenințat în repetate rânduri că va „schimba unilateral statu quo-ul și de a modifica granițele în favoarea sa”, menționând comportamentul său în Strâmtoarea Taiwan și în Mările Chinei de Est și de Sud.
„Orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială,” a declarat Wadephul luni, după discuțiile cu omologul său japonez Takeshi Iwaya.
O declarație emisă duminică, înainte de vizita lui Wadephul în Japonia, și ulterior în Indonezia, a subliniat că China „își afirmă tot mai mult supremația regională și, prin aceasta, pune sub semnul întrebării principiile dreptului internațional.”
„Comportamentul din ce în ce mai agresiv al Chinei în Strâmtoarea Taiwan și în Mările Chinei de Est și de Sud are, de asemenea, implicații pentru noi în Europa: sunt în joc principii fundamentale ale coexistenței noastre globale,” a declarat Wadephul, conform declarației.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a răspuns luni, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite, afirmând că situația din Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud „rămâne în general stabilă”.
„Îndemnăm părțile relevante să respecte țările din regiune, să rezolve problemele prin dialog și consultare și să protejeze interesul comun al păcii și stabilității, în loc să incite la confruntări și să amplifice tensiunile,” a spus ea, când a fost întrebată despre comentariile lui Wadephul.
„Chestiunea Taiwanului este o problemă internă a Chinei,” a adăugat Mao Ning.
Sprijin pentru „mașina de război”
În declarația comună de presă de la Tokyo, Wadephul a criticat, de asemenea, „sprijinul Chinei pentru mașina de război rusă” în Ucraina.
„Fără acest sprijin, războiul de agresiune împotriva Ucrainei nu ar fi posibil. China este cel mai mare furnizor al Rusiei de bunuri cu dublă utilizare și cel mai bun client al său pentru petrol și gaze,” a spus Wadephul.
El a mai declarat, înaintea discuțiilor de luni dintre președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, că garanțiile de securitate pentru Kiev sunt „cruciale”.
Summitul lui Trump de vineri cu omologul său rus Vladimir Putin din Alaska „a arătat clar că, pentru o pace justă și durabilă, Moscova trebuie să acționeze în sfârșit. Până atunci, presiunea asupra Rusiei trebuie să fie crescută, inclusiv printr-un ajutor sporit pentru Ucraina,” a spus Wadephul.
Discuțiile de luni de la Washington vizează stabilirea „elementelor unei soluții negociate pe calea către o pace justă pentru Ucraina,” a adăugat el.
„Garanțiile ferme de securitate sunt cruciale pentru acest lucru. Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere eficient chiar și după încetarea focului și semnarea un acord de pace.”
China sprijină toate eforturile pentru pace
China, pe de altă parte, a cerut „tuturor părților” implicate în discuțiile de pace de la Washington, menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, să ajungă la un acord „cât mai curând posibil”.
„Sperăm că toate părțile și factorii implicați vor participa la discuțiile de pace și vor ajunge la un acord de pace echitabil, durabil, obligatoriu și acceptabil pentru toate părțile cât mai curând posibil,” a declarat Mao Ning.
Întrebată despre summitul din Alaska, Mao a spus: „China sprijină toate eforturile care contribuie la soluționarea pașnică a crizei și se bucură să vadă că Rusia și Statele Unite mențin contactul, își îmbunătățesc relațiile și promovează un proces de soluționare politică a crizei din Ucraina.”