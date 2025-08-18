China a criticat Germania luni, avertizând Berlinul să nu „incite la confruntări și să nu amplifice tensiunile” după ce ministrul german de externe a declarat că Beijingul devine „din ce în ce mai agresiv” în regiunea Asia-Pacific.

În timpul unei vizite în Japonia Johann Wadephul a afirmat că China a amenințat în repetate rânduri că va „schimba unilateral statu quo-ul și de a modifica granițele în favoarea sa”, menționând comportamentul său în Strâmtoarea Taiwan și în Mările Chinei de Est și de Sud.

„Orice escaladare în acest centru sensibil al comerțului internațional ar avea consecințe grave pentru securitatea globală și economia mondială,” a declarat Wadephul luni, după discuțiile cu omologul său japonez Takeshi Iwaya.

O declarație emisă duminică, înainte de vizita lui Wadephul în Japonia, și ulterior în Indonezia, a subliniat că China „își afirmă tot mai mult supremația regională și, prin aceasta, pune sub semnul întrebării principiile dreptului internațional.”

„Comportamentul din ce în ce mai agresiv al Chinei în Strâmtoarea Taiwan și în Mările Chinei de Est și de Sud are, de asemenea, implicații pentru noi în Europa: sunt în joc principii fundamentale ale coexistenței noastre globale,” a declarat Wadephul, conform declarației.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a răspuns luni, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite, afirmând că situația din Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud „rămâne în general stabilă”.

„Îndemnăm părțile relevante să respecte țările din regiune, să rezolve problemele prin dialog și consultare și să protejeze interesul comun al păcii și stabilității, în loc să incite la confruntări și să amplifice tensiunile,” a spus ea, când a fost întrebată despre comentariile lui Wadephul.

„Chestiunea Taiwanului este o problemă internă a Chinei,” a adăugat Mao Ning.

