Emisarul special al SUA, Tom Barrack, a îndemnat Israelul să își îndeplinească obligațiile asumate în cadrul unui acord de încetare a focului cu Libanul, avertizând că întârzierile continue riscă să submineze progresul fragil către stabilitate.

„Cred că guvernul libanez și-a făcut partea. Au făcut primul pas. Acum avem nevoie ca Israelul să respecte această înțelegere reciprocă,” a declarat Barrack luni, la Beirut, după o întâlnire cu președintele libanez Joseph Aoun.

Acordul de încetare a focului, încheiat în noiembrie după un război devastator între Israel și Hezbollah ,prevedea ca Libanul să înceapă dezarmarea grupului și să restricționeze deținerea de arme la forțele statale.

În schimb, Israelul era obligat să își retragă complet trupele din sudul Libanului. Deși Beirutul a inițiat procesul de dezarmare, Israelul continuă să mențină ocupația militară în cinci avanposturi de la graniță, pe care le consideră strategice, în ciuda unui termen prelungit care a expirat în februarie.

Te-ar putea interesa și TRT Global - Lebanon approves US proposal to disarm Hezbollah for 'truce with Israel'

Planul de acțiune

Barrack, care este și ambasadorul SUA în Türkiye, a fost însoțit în discuții de adjunctul emisarului pentru Orientul Mijlociu, Morgan Ortagus, și de alți oficiali americani, conform unei declarații a președinției Libanului.

Aceasta este a patra vizită a lui Barrack în Liban începând din iunie, ca parte a eforturilor Washingtonului de a consolida încetarea focului și de a avansa un plan mai amplu pentru stabilitate.