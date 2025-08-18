Emisarul special al SUA, Tom Barrack, a îndemnat Israelul să își îndeplinească obligațiile asumate în cadrul unui acord de încetare a focului cu Libanul, avertizând că întârzierile continue riscă să submineze progresul fragil către stabilitate.
„Cred că guvernul libanez și-a făcut partea. Au făcut primul pas. Acum avem nevoie ca Israelul să respecte această înțelegere reciprocă,” a declarat Barrack luni, la Beirut, după o întâlnire cu președintele libanez Joseph Aoun.
Acordul de încetare a focului, încheiat în noiembrie după un război devastator între Israel și Hezbollah ,prevedea ca Libanul să înceapă dezarmarea grupului și să restricționeze deținerea de arme la forțele statale.
În schimb, Israelul era obligat să își retragă complet trupele din sudul Libanului. Deși Beirutul a inițiat procesul de dezarmare, Israelul continuă să mențină ocupația militară în cinci avanposturi de la graniță, pe care le consideră strategice, în ciuda unui termen prelungit care a expirat în februarie.
Planul de acțiune
Barrack, care este și ambasadorul SUA în Türkiye, a fost însoțit în discuții de adjunctul emisarului pentru Orientul Mijlociu, Morgan Ortagus, și de alți oficiali americani, conform unei declarații a președinției Libanului.
Aceasta este a patra vizită a lui Barrack în Liban începând din iunie, ca parte a eforturilor Washingtonului de a consolida încetarea focului și de a avansa un plan mai amplu pentru stabilitate.
Acest plan, aprobat de Cabinetul Libanului la începutul acestei luni, prevede implementarea Acordului de la Taif din 1989, suveranitatea deplină a statului asupra teritoriului libanez și autoritatea exclusivă a instituțiilor statului în deciziile de război și pace.
Acesta, de asemenea, reafirmă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rezoluția 1701, care a pus capăt conflictului din 2006 dintre Israel și Hezbollah.
Hezbollah refuză să predea armele
Planul a întâmpinat o opoziție puternică din partea Hezbollah, care a refuzat să-și predea arsenalul. Prim-ministrul Nawaf Salam a acuzat gruparea că lansează „o amenințare voalată de război civil, ceea ce este complet inacceptabil”.
Ciocniri transfrontaliere între Israel și Hezbollah au izbucnit în octombrie 2023, escaladând într-un război de amploare până în septembrie 2024. Conflictul a lăsat peste 4 000 de morți, inclusiv liderul Hezbollah, Hasan Nasrallah, și aproximativ 17 000 de răniți.
Deși încetarea focului a redus intensitatea luptelor, Israelul a continuat să efectueze atacuri aproape zilnice în sudul Libanului, susținând că acestea vizează activități ale Hezbollah.
Misiunea lui Barrack are ca scop prevenirea unei reluări a războiului, prin exercitarea de presiuni asupra ambelor părți pentru a respecta acordul.