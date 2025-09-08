POLITICĂ
Cursa pentru conducerea PLD din Japonia se încinge după ieșirea lui Ishiba
Fostul ministru de externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi a anunțat că va candida în cursa pentru conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, după ce prim-ministrul Shigeru Ishiba a decis să demisioneze.
8 Septembrie 2025

Fostul ministru de externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi a anunțat că va candida în cursa pentru conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, după ce prim-ministrul Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, a raportat luni postul public NHK.

Motegi, care a fost și fost secretarul general al PLD, a declarat că dorește să se dedice țării sale folosindu-se de experiența acumulată în partid și în guvern.

Ishiba și-a anunțat decizia de a renunța la conducerea PLD duminică, pe fondul apelurilor tot mai numeroase de a-și asuma responsabilitatea pentru pierderile electorale ale partidului.

Într-un eșec politic semnificativ din luna iulie, coaliția de guvernare condusă de PLD a pierdut majoritatea în Camera Consilierilor, semnalând o nemulțumire profundă a publicului față de guvern.

Această înfrângere vine după un rezultat similar în alegerile anticipate pentru Camera Reprezentanților din octombrie 2024, lăsând blocul de guvernare în minoritate în ambele Camere ale Parlamentului, o premieră istorică de la înființarea PLD în 1955.

După anunțul lui Ishiba, se așteaptă ca PLD să discute formatul și calendarul cursei pentru conducere.

Unii membri ai PLD cer ca, pe lângă membrii Dietei, să fie implicați și membrii de rând ai partidului, pentru a reflecta opiniile acestora în procesul de restaurare a partidului.

Pe lângă Motegi, alți membri ai PLD își exprimă intenția de a candida pentru președinția partidului.

Secretarul general al PLD, Hiroshi Moriyama a declarat că este important să se exploreze modalități prin care membrii partidului să poată participa direct.

Atenția este îndreptată și asupra altor candidați care au participat la cursa pentru conducerea PLD de anul trecut, în special fostul ministru al securității economice, Takaichi Sanae, care a concurat în turul doi cu Ishiba, ministrul agriculturii Koizumi Shinjiro, care a obținut cele mai multe voturi de la membrii Dietei în primul tur de vot, și secretarul șef al cabinetului, Hayashi Yoshimasa.

