Fostul ministru de externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi a anunțat că va candida în cursa pentru conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, după ce prim-ministrul Shigeru Ishiba a decis să demisioneze, a raportat luni postul public NHK.

Motegi, care a fost și fost secretarul general al PLD, a declarat că dorește să se dedice țării sale folosindu-se de experiența acumulată în partid și în guvern.

Ishiba și-a anunțat decizia de a renunța la conducerea PLD duminică, pe fondul apelurilor tot mai numeroase de a-și asuma responsabilitatea pentru pierderile electorale ale partidului.

Într-un eșec politic semnificativ din luna iulie, coaliția de guvernare condusă de PLD a pierdut majoritatea în Camera Consilierilor, semnalând o nemulțumire profundă a publicului față de guvern.

Această înfrângere vine după un rezultat similar în alegerile anticipate pentru Camera Reprezentanților din octombrie 2024, lăsând blocul de guvernare în minoritate în ambele Camere ale Parlamentului, o premieră istorică de la înființarea PLD în 1955.