Moscova nu are dreptul să decidă asupra desfășurării trupelor occidentale în Ucraina, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că suveranitatea Kievului trebuie respectată.
„De ce ne interesează părerea Rusiei despre trupele din Ucraina? Este o țară suverană. Nu este decizia lor”, a declarat Rutte la Summitul de Apărare IISS de la Praga.
„Ucraina este o țară suverană, și dacă dorește să aibă forțe care să îi garanteze securitatea în vederea susținerii unui acord de pace, este decizia ei. Nimeni altcineva nu poate decide în această privință. Și cred că trebuie să încetăm să-l facem pe (președintele rus Vladimir) Putin prea puternic”, a adăugat el.
„Amenințarea nu va înceta odată cu sfârșitul războiului”
Rutte a descris războiul în curs al Rusiei în Ucraina drept cel mai evident exemplu al amenințărilor actuale la adresa securității, dar a avertizat că provocarea nu va dispărea odată cu conflictul.
„Amenințarea nu se va încheia odată cu acest război. Și nici provocarea nu este limitată la Rusia. China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă provocări atât individual, cât și ca urmare a cooperării. Aceste țări intensifică cooperarea industrială în domeniul apărării la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung. Așadar, trebuie să fim pregătiți”, a afirmat el.
Rutte a subliniat conexiunea tot mai strânsă dintre zonele de securitate Euro-Atlantic și Indo-Pacific, menționând cooperarea mai apropiată cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.
„Dacă China va decide într-o zi să atace Taiwanul, atacul nu se va limita la acesta. De ce nu l-ar suna (președintele chinez) Xi Jinping pe partenerul său junior Vladimir Putin pentru a ne ține ocupați și aici, în Europa, în zona Atlanticului de Nord?”, a spus el.
„Securitatea nu poate fi asigurată doar cu bani”
Șeful NATO a declarat că securitatea nu poate fi asigurată doar cu bani, cerând eforturi mai intense din partea industriei de apărare din cadrul alianței.
„Banii singuri nu pot asigura securitatea. Avem nevoie de capacități, de putere de foc reală, de armament greu, precum și de tehnologie nouă, iar asta este ceea ce industria noastră de apărare din cadrul alianței trebuie să furnizeze mai repede ca niciodată în Europa și, de asemenea, în Statele Unite, pur și simplu în întreaga alianță... Nu producem suficient”, a avertizat el.
El a reamintit că, până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți membrii NATO luați împreună, în ciuda faptului că avea o economie mai mică decât statul american Texas.
Dar a subliniat că Europa își crește acum producția.
Rutte a lăudat rolul important al SUA în cadrul alianței, în special sub președinția lui Donald Trump, argumentând că aceasta a ajutat la împingerea aliaților să își asume angajamente mai mari în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare.
„Acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată fără Trump”, a spus el, adăugând că aliați precum Italia, Canada, Spania și Belgia s-au angajat să atingă ținta de 5% pentru cheltuielile de apărare la summitul din iunie de la Haga.