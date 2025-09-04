POLITICĂ
3 min de citire
Șeful NATO insistă asupra desfășurării de trupe în Ucraina
„Amenințarea nu va înceta când se va termina războiul din Ucraina”, a declarat Mark Rutte la Summitul de Apărare al IISS de la Praga.
Șeful NATO insistă asupra desfășurării de trupe în Ucraina
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, ia cuvântul în fața publicului la o conferință de presă la Bruxelles. / AA
4 Septembrie 2025

Moscova nu are dreptul să decidă asupra desfășurării trupelor occidentale în Ucraina, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că suveranitatea Kievului trebuie respectată.

„De ce ne interesează părerea Rusiei despre trupele din Ucraina? Este o țară suverană. Nu este decizia lor”, a declarat Rutte la Summitul de Apărare IISS de la Praga.

„Ucraina este o țară suverană, și dacă dorește să aibă forțe care să îi garanteze securitatea în vederea susținerii unui acord de pace, este decizia ei. Nimeni altcineva nu poate decide în această privință. Și cred că trebuie să încetăm să-l facem pe (președintele rus Vladimir) Putin prea puternic”, a adăugat el.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Eforturile de pace în Ucraina continuă în ciuda obstacolelor, susține Trump

„Amenințarea nu va înceta odată cu sfârșitul războiului”

Rutte a descris războiul în curs al Rusiei în Ucraina drept cel mai evident exemplu al amenințărilor actuale la adresa securității, dar a avertizat că provocarea nu va dispărea odată cu conflictul.

„Amenințarea nu se va încheia odată cu acest război. Și nici provocarea nu este limitată la Rusia. China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă provocări atât individual, cât și ca urmare a cooperării. Aceste țări intensifică cooperarea industrială în domeniul apărării la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung. Așadar, trebuie să fim pregătiți”, a afirmat el.

Rutte a subliniat conexiunea tot mai strânsă dintre zonele de securitate Euro-Atlantic și Indo-Pacific, menționând cooperarea mai apropiată cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

„Dacă China va decide într-o zi să atace Taiwanul, atacul nu se va limita la acesta. De ce nu l-ar suna (președintele chinez) Xi Jinping pe partenerul său junior Vladimir Putin pentru a ne ține ocupați și aici, în Europa, în zona Atlanticului de Nord?”, a spus el.

Recomandări

„Securitatea nu poate fi asigurată doar cu bani”

Șeful NATO a declarat că securitatea nu poate fi asigurată doar cu bani, cerând eforturi mai intense din partea industriei de apărare din cadrul alianței.

„Banii singuri nu pot asigura securitatea. Avem nevoie de capacități, de putere de foc reală, de armament greu, precum și de tehnologie nouă, iar asta este ceea ce industria noastră de apărare din cadrul alianței trebuie să furnizeze mai repede ca niciodată în Europa și, de asemenea, în Statele Unite, pur și simplu în întreaga alianță... Nu producem suficient”, a avertizat el.

El a reamintit că, până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toți membrii NATO luați împreună, în ciuda faptului că avea o economie mai mică decât statul american Texas.

Dar a subliniat că Europa își crește acum producția.

Rutte a lăudat rolul important al SUA în cadrul alianței, în special sub președinția lui Donald Trump, argumentând că aceasta a ajutat la împingerea aliaților să își asume angajamente mai mari în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare.

„Acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată fără Trump”, a spus el, adăugând că aliați precum Italia, Canada, Spania și Belgia s-au angajat să atingă ținta de 5% pentru cheltuielile de apărare la summitul din iunie de la Haga.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Rusia și SUA coordonează noi negocieri, Ucraina excluzând orice compromis
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us