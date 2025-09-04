Moscova nu are dreptul să decidă asupra desfășurării trupelor occidentale în Ucraina, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că suveranitatea Kievului trebuie respectată.

„De ce ne interesează părerea Rusiei despre trupele din Ucraina? Este o țară suverană. Nu este decizia lor”, a declarat Rutte la Summitul de Apărare IISS de la Praga.

„Ucraina este o țară suverană, și dacă dorește să aibă forțe care să îi garanteze securitatea în vederea susținerii unui acord de pace, este decizia ei. Nimeni altcineva nu poate decide în această privință. Și cred că trebuie să încetăm să-l facem pe (președintele rus Vladimir) Putin prea puternic”, a adăugat el.

„Amenințarea nu va înceta odată cu sfârșitul războiului”

Rutte a descris războiul în curs al Rusiei în Ucraina drept cel mai evident exemplu al amenințărilor actuale la adresa securității, dar a avertizat că provocarea nu va dispărea odată cu conflictul.

„Amenințarea nu se va încheia odată cu acest război. Și nici provocarea nu este limitată la Rusia. China, Iranul și Coreea de Nord reprezintă provocări atât individual, cât și ca urmare a cooperării. Aceste țări intensifică cooperarea industrială în domeniul apărării la niveluri fără precedent. Se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung. Așadar, trebuie să fim pregătiți”, a afirmat el.

Rutte a subliniat conexiunea tot mai strânsă dintre zonele de securitate Euro-Atlantic și Indo-Pacific, menționând cooperarea mai apropiată cu Japonia, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

„Dacă China va decide într-o zi să atace Taiwanul, atacul nu se va limita la acesta. De ce nu l-ar suna (președintele chinez) Xi Jinping pe partenerul său junior Vladimir Putin pentru a ne ține ocupați și aici, în Europa, în zona Atlanticului de Nord?”, a spus el.