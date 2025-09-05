Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că urmează să discute în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a purtat mai devreme o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

„Da, o voi face”, a răspuns Trump unui reporter care l-a întrebat dacă intenționează să discute cu liderul Kremlinului, în timp ce participa la un dineu la Casa Albă cu conducători ai companiilor tehnologice din SUA.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. În regiunea Harkov, trei persoane au fost ucise joi noaptea, când forțele ruse au atacat satul Hotîmlia cu drone, potrivit guvernatorului regional, Oleg Sinegubov.

„Doi bărbați și o femeie au fost uciși, iar alte două persoane au fost rănite”, a declarat acesta, adăugând că unele dintre victime erau muncitori care reparau drumurile.

Tot joi, doi membri ai Consiliului Danez pentru Refugiați au fost uciși în regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei, când o rachetă rusească a lovit o zonă în care se desfășurau operațiuni de deminare.

Oficialii locali au declarat că victimele erau voluntari umanitari, în timp ce Ministerul Apărării din Rusia a negat acuzațiile, susținând că ținta a fost o bază de lansare a dronelor cu rază lungă de acțiune.