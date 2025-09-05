POLITICĂ
Trump spune că va discuta în curând cu Putin, în timp ce Rusia atacă orașul Harkov din Ucraina
Președintele american semnalează noi discuții cu Kremlinul, în timp ce atacurile din Harkov și Cernihiv ucid civili și asistenți umanitari.
Trump a avertizat anterior Rusia cu privire la sancțiuni suplimentare dacă nu va pune capăt războiului din Ucraina. / AP
5 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că urmează să discute în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a purtat mai devreme o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

„Da, o voi face”, a răspuns Trump unui reporter care l-a întrebat dacă intenționează să discute cu liderul Kremlinului, în timp ce participa la un dineu la Casa Albă cu conducători ai companiilor tehnologice din SUA.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. În regiunea Harkov, trei persoane au fost ucise joi noaptea, când forțele ruse au atacat satul Hotîmlia cu drone, potrivit guvernatorului regional, Oleg Sinegubov.

„Doi bărbați și o femeie au fost uciși, iar alte două persoane au fost rănite”, a declarat acesta, adăugând că unele dintre victime erau muncitori care reparau drumurile.

Tot joi, doi membri ai Consiliului Danez pentru Refugiați au fost uciși în regiunea Cernihiv din nordul Ucrainei, când o rachetă rusească a lovit o zonă în care se desfășurau operațiuni de deminare.

Oficialii locali au declarat că victimele erau voluntari umanitari, în timp ce Ministerul Apărării din Rusia a negat acuzațiile, susținând că ținta a fost o bază de lansare a dronelor cu rază lungă de acțiune.

Alarmele aeriene au rămas active până vineri dimineața în regiunile Harkov, Cernihiv, Zaporijjea, Dnipropetrovsk și Sumî.

Atacurile au avut loc pe fondul eforturilor reînnoite ale liderilor europeni de a-l convinge pe Putin să accepte un armistițiu sau un acord de pace.

Peste douăzeci de țări au promis joi să contribuie cu trupe la o „forță de reasigurare” care ar urma să fie desfășurată în Ucraina după un eventual acord de pace, având ca scop descurajarea unei noi agresiuni rusești.

Cu toate acestea, există îngrijorări tot mai mari că Moscova nu este interesată de negocieri. Putin a semnalat, în timpul unei vizite la Beijing săptămâna aceasta, că Rusia va continua lupta dacă nu se ajunge la condiții de pace acceptabile.

Războiul din Ucraina a intrat în al treilea an, cu zeci de mii de morți și milioane de persoane strămutate.

În timp ce liderii occidentali continuă să facă presiuni pentru o soluționare a conflictului, ultimele atacuri subliniază intensitatea în desfășurare a războiului.

