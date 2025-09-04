Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că rămâne angajat în eforturile de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinilor tot mai mari legate de posibilitatea unor discuții directe între președintele rus, Vladimir Putin, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a raportat CBS News joi.

„Am urmărit situația, am văzut ce se întâmplă și am discutat despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski”, a spus Trump într-un interviu telefonic pentru CBS News miercuri.

„Ceva se va întâmpla, dar încă nu sunt pregătiți. Totuși, ceva se va întâmpla. Vom rezolva problema”, a adăugat el.

Miercuri, Trump a afirmat că intenționează să poarte discuții despre războiul din Ucraina în zilele următoare, după ce summitul său din Alaska cu Putin, din august, nu a reușit să aducă un progres semnificativ. Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump este așteptat să vorbească joi la telefon cu Zelenski.

„Rusia nu va discuta în nicio formă sau format despre intervenția străină în Ucraina, care este fundamental inacceptabilă și subminează orice fel de securitate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, în cadrul unui forum economic din Extremul Orient al Rusiei.

Între timp, Rusia a semnalat o înăsprire a poziției sale înaintea discuțiilor europene viitoare cu Zelenski, declarând că nu va lua în considerare desfășurarea de trupe străine în Ucraina „în niciun format”, conform declarațiilor lui Zaharova.

Garanțiile de securitate ale Ucrainei