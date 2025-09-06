POLITICĂ
3 min de citire
Partidul de guvernământ din Japonia ar putea să îl demită pe premierul Ishiba
Incertitudinea politică legată de conducerea lui Shigeru Ishiba a determinat slăbirea yenului și creșterea randamentelor obligațiunilor de stat, candidații care pledează pentru o politică fiscală și monetară mai relaxată fiind în centrul atenției.
Partidul de guvernământ din Japonia ar putea să îl demită pe premierul Ishiba
Shigeru Ishiba a refuzat solicitările din interiorul partidului său de a demisiona după înfrângerea LDP din iulie la alegerile pentru Camera Superioară. / REUTERS
6 Septembrie 2025

Legislatorii din Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare în Japonia, urmează să voteze luni dacă vor organiza o alegere extraordinară pentru conducerea partidului, care ar putea duce la înlăturarea prim-ministrului Shigeru Ishiba, aflat într-o poziție dificilă. Această decizie a tulburat deja piețele financiare și ar putea influența a patra cea mai mare economie a lumii.

Incertitudinea politică a contribuit săptămâna aceasta la o scădere a yenului și a obligațiunilor guvernamentale japoneze (JGB), randamentul obligațiunilor pe 30 de ani atingând miercuri un nivel record.

Piețele urmăresc cu atenție posibilitatea ca Ishiba să fie înlocuit de un candidat care susține politici fiscale și monetare mai relaxate, precum Sanae Takaichi, o critică vocală a majorărilor recente ale ratelor dobânzii de către Banca Japoniei.

„Pariul dominant pe piață este că LDP va organiza o cursă pentru conducere și că Ishiba, cunoscut ca un susținător al disciplinei fiscale stricte, își va pierde funcția”, a declarat Katsutoshi Inadome, strateg senior la Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. „Probabil vom vedea vânzări suplimentare de obligațiuni guvernamentale japoneze, deoarece oricine îl va succeda pe Ishiba va fi probabil mai deschis la relaxarea politicii fiscale decât el.”

Poziția slăbită a lui Ishiba

Ishiba a rezistat apelurilor din interiorul partidului său de a demisiona după pierderea LDP în alegerile pentru camera superioară din iulie. Totuși, poziția sa s-a slăbit după pierderea majorității în ambele camere parlamentare.

Partidele de opoziție au refuzat să coopereze cu guvernul său, iar chiar și unii membri ai cabinetului său cer acum un nou lider de partid. Regulile partidului cer ca cel puțin jumătate dintre membrii LDP să solicite un vot de conducere, care ar putea avea loc mai târziu în această lună sau în octombrie.

Un concurs pentru conducere ar putea întârzia adoptarea unui buget suplimentar destinat să ajute gospodăriile să facă față creșterii costurilor de trai.

Recomandări

Ishiba a declarat vineri că încă intenționează să elaboreze un pachet de sprijin economic în această toamnă, adăugând că „tot ce poate spune este că guvernul său își va îndeplini responsabilitatea față de populație”.

Analiștii politici consideră că poziția lui Ishiba este din ce în ce mai precară. Grupul Eurasia estimează o șansă de 60% ca acesta să nu supraviețuiască votului pentru conducere.

„Performanța slabă a lui Ishiba ca lider de partid în alegerile recente, combinată cu sprijinul fostului prim-ministru Taro Aso pentru o alegere specială, a întors valul împotriva sa”, a declarat David Boling, director pentru Japonia și Comerț Asiatic la Eurasia Group.

Cine sunt favoriții?

Posibilii succesori ar putea influența atât stimulentele fiscale, cât și deciziile privind ratele dobânzilor ale Băncii Japoniei.

Printre favoriți se numără Shinjiro Koizumi, un popular ministru al agriculturii ale cărui politici economice rămân neclare, și Takaichi, care reprezintă aripa dreaptă a LDP și ar putea deveni prima femeie prim-ministru a Japoniei.

Takaichi, care a pierdut un tur de scrutin pentru conducere în septembrie în fața lui Ishiba, a criticat majorările ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei și a pledat pentru creșterea cheltuielilor guvernamentale în vederea sprijinirii economiei fragile.

„Sub Takaichi, disciplina fiscală va fi dată uitării”, a spus Inadome. „Piețele își amintesc încă momentul în care aproape a câștigat în septembrie și a declanșat vânzări masive de obligațiuni guvernamentale japoneze.”

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us