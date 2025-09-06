Legislatorii din Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare în Japonia, urmează să voteze luni dacă vor organiza o alegere extraordinară pentru conducerea partidului, care ar putea duce la înlăturarea prim-ministrului Shigeru Ishiba, aflat într-o poziție dificilă. Această decizie a tulburat deja piețele financiare și ar putea influența a patra cea mai mare economie a lumii.

Incertitudinea politică a contribuit săptămâna aceasta la o scădere a yenului și a obligațiunilor guvernamentale japoneze (JGB), randamentul obligațiunilor pe 30 de ani atingând miercuri un nivel record.

Piețele urmăresc cu atenție posibilitatea ca Ishiba să fie înlocuit de un candidat care susține politici fiscale și monetare mai relaxate, precum Sanae Takaichi, o critică vocală a majorărilor recente ale ratelor dobânzii de către Banca Japoniei.

„Pariul dominant pe piață este că LDP va organiza o cursă pentru conducere și că Ishiba, cunoscut ca un susținător al disciplinei fiscale stricte, își va pierde funcția”, a declarat Katsutoshi Inadome, strateg senior la Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. „Probabil vom vedea vânzări suplimentare de obligațiuni guvernamentale japoneze, deoarece oricine îl va succeda pe Ishiba va fi probabil mai deschis la relaxarea politicii fiscale decât el.”

Poziția slăbită a lui Ishiba

Ishiba a rezistat apelurilor din interiorul partidului său de a demisiona după pierderea LDP în alegerile pentru camera superioară din iulie. Totuși, poziția sa s-a slăbit după pierderea majorității în ambele camere parlamentare.

Partidele de opoziție au refuzat să coopereze cu guvernul său, iar chiar și unii membri ai cabinetului său cer acum un nou lider de partid. Regulile partidului cer ca cel puțin jumătate dintre membrii LDP să solicite un vot de conducere, care ar putea avea loc mai târziu în această lună sau în octombrie.

Un concurs pentru conducere ar putea întârzia adoptarea unui buget suplimentar destinat să ajute gospodăriile să facă față creșterii costurilor de trai.