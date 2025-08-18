ACTUALITĂȚI
Oameni înarmați ucid șapte persoane în Ecuador, pe fondul escaladării violenței bandelor
Poliția națională a raportat că victimele au murit din cauza rănilor de glonț după ce indivizi îmbrăcați în haine negre au năvălit într-o sală de biliard din zona de agrement a orașului, la aproximativ 150 de kilometri vest de capitala Quito.
Poliția națională din Ecuador a raportat că victimele au murit din cauza unor răni de armă de foc, după ce indivizi înarmați mascați au atacat o sală de biliard din Santo Domingo. (Foto: AA) / AA
18 August 2025

Cel puțin șapte persoane au fost ucise într-un atac armat într-o sală de biliard din orașul Santo Domingo, Ecuador, a anunțat poliția duminică, marcând un nou episod sângeros într-o serie de masacre pe fondul violențelor provocate de bandele criminale care afectează țara.

Imagini surprinse de camerele de securitate, care circulă online — dar care nu au fost încă verificate independent — par să arate mai mulți atacatori purtând măști negre și deschizând focul asupra a doi bărbați la intrare, înainte de a pătrunde în interior și a trage fără discriminare. Atacatorii au fugit cu câteva momente înainte ca un vehicul al poliției să ajungă la fața locului.

Atacul urmează unui masacru similar petrecut luna trecută în orașul de coastă General Villamil Playas, unde nouă persoane au fost împușcate într-o altă sală de biliard.

Cunoscută odată ca una dintre cele mai pașnice națiuni din America Latină, Ecuadorul a devenit copleșit de violență alimentată de cartelurile de droguri care folosesc porturile sale pentru a transporta cocaină către SUA și Europa.

Rata omuciderilor a crescut de la șase din 100.000 de persoane în 2018 la 38 din 100.000 în 2024, conform datelor oficiale.

