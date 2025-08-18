Cel puțin șapte persoane au fost ucise într-un atac armat într-o sală de biliard din orașul Santo Domingo, Ecuador, a anunțat poliția duminică, marcând un nou episod sângeros într-o serie de masacre pe fondul violențelor provocate de bandele criminale care afectează țara.

Imagini surprinse de camerele de securitate, care circulă online — dar care nu au fost încă verificate independent — par să arate mai mulți atacatori purtând măști negre și deschizând focul asupra a doi bărbați la intrare, înainte de a pătrunde în interior și a trage fără discriminare. Atacatorii au fugit cu câteva momente înainte ca un vehicul al poliției să ajungă la fața locului.

Atacul urmează unui masacru similar petrecut luna trecută în orașul de coastă General Villamil Playas, unde nouă persoane au fost împușcate într-o altă sală de biliard.