Președintele american Donald Trump a declarat că obținerea unui acord de pace în Ucraina ar putea să-i îmbunătățească șansele de a ajunge în rai, glumind că, în prezent, șansele sale de a intra în viața de apoi sunt destul de mici.

„Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil”, a spus Trump în cadrul emisiunii matinale „Fox & Friends” de la Fox News. „Aud spunându-se că nu sunt bine plasat, că sunt în josul scării. Dar dacă reușesc să ajung în Paradis, acesta va fi unul dintre motive.”

Președintele în vârstă de 79 de ani a legat anterior eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina de speranțele sale de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, cele mai recente comentarii ale sale sugerează motivații care depășesc recunoașterea mondială.

După standardele tradiționale, recordul lui Trump este departe de a fi unul sfânt. Este primul președinte american cu o condamnare penală, provenită dintr-un caz legat de bani pentru tăcere implicând o actriță de filme pentru adulți. A fost pus sub acuzare de două ori, iar cariera sa a fost marcată de scandaluri.

„Salvat de Dumnezeu”

Cu toate acestea, Trump a adoptat un ton religios mai puternic de când a supraviețuit unei tentative de asasinat anul trecut. La inaugurarea sa din ianuarie, el a declarat că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America măreață din nou”.