Președintele american Donald Trump a declarat că obținerea unui acord de pace în Ucraina ar putea să-i îmbunătățească șansele de a ajunge în rai, glumind că, în prezent, șansele sale de a intra în viața de apoi sunt destul de mici.
„Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil”, a spus Trump în cadrul emisiunii matinale „Fox & Friends” de la Fox News. „Aud spunându-se că nu sunt bine plasat, că sunt în josul scării. Dar dacă reușesc să ajung în Paradis, acesta va fi unul dintre motive.”
Președintele în vârstă de 79 de ani a legat anterior eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina de speranțele sale de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, cele mai recente comentarii ale sale sugerează motivații care depășesc recunoașterea mondială.
După standardele tradiționale, recordul lui Trump este departe de a fi unul sfânt. Este primul președinte american cu o condamnare penală, provenită dintr-un caz legat de bani pentru tăcere implicând o actriță de filme pentru adulți. A fost pus sub acuzare de două ori, iar cariera sa a fost marcată de scandaluri.
„Salvat de Dumnezeu”
Cu toate acestea, Trump a adoptat un ton religios mai puternic de când a supraviețuit unei tentative de asasinat anul trecut. La inaugurarea sa din ianuarie, el a declarat că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America măreață din nou”.
Trump se bucură acum de un sprijin ferm din partea dreptei religioase din America. El a numit-o pe Paula White drept consilierul său spiritual oficial, aceasta conducând adunări de rugăciune în care participanții și-au pus mâinile pe președinte în cadrul unor evenimente la Casa Albă.
Secretarul de presă Karoline Leavitt le-a spus reporterilor marți că ea crede că Trump a fost serios în legătură cu remarcile sale despre rai. „Cred că președintele vrea să ajungă în rai, așa cum sper că vrem cu toții în această cameră”, a spus ea.
Leavitt, în vârstă de 27 de ani, este cunoscută pentru sesiunile de rugăciune pe care le conduce înainte de briefingurile sale de presă.
Trump continuă să sublinieze că încheierea războiului din Ucraina este un obiectiv central al președinției sale, prezentându-l nu doar ca pe o misiune diplomatică sau politică, ci și ca pe una morală și spirituală.