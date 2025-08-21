Türkiye va pune vineri piatra de temelie pentru un proiect feroviar major în estul țării, care va constitui un segment strategic al Coridorului Zangezur, o rută de tranzit planificată în Caucazul de Sud.

Ministrul transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu a anunțat joi că linia feroviară Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu, cu o lungime de 224 de kilometri, va servi drept legătură esențială în cadrul coridorului, conectând Azerbaidjanul cu exclava sa, Nahicevan.

Proiectată să transporte anual 5,5 milioane de pasageri și 15 milioane de tone de marfă, calea ferată va include și cinci tuneluri, a precizat Uraloğlu. El a adăugat că a fost asigurată o finanțare externă de 2,79 miliarde de dolari, prin eforturi coordonate de Ministerul Trezoreriei și Finanțelor din Türkiye.

Anunțul vine la doar câteva zile după un summit trilateral la Casa Albă, unde președintele Azerbaidjanului, İlham Aliyev, prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, și președintele SUA, Donald Trump, au semnat o declarație comună.