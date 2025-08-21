TÜRKİYE
Türkiye începe lucrările la calea ferată de importanță strategică asociată cu Coridorul Zangezur
Susținută de o finanțare de 2,8 miliarde de dolari, linia este proiectată să transporte 5,5 milioane de pasageri și 15 milioane de tone de marfă anual, cu cinci tuneluri planificate de-a lungul traseului.
Calea ferată va stimula Coridorul Zangezur, consolidând rolul Türkiye ca punte între Europa și Asia. (Foto: AA) / AA
21 August 2025

Türkiye va pune vineri piatra de temelie pentru un proiect feroviar major în estul țării, care va constitui un segment strategic al Coridorului Zangezur, o rută de tranzit planificată în Caucazul de Sud.

Ministrul transporturilor și infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu a anunțat joi că linia feroviară Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu, cu o lungime de 224 de kilometri, va servi drept legătură esențială în cadrul coridorului, conectând Azerbaidjanul cu exclava sa, Nahicevan.

Proiectată să transporte anual 5,5 milioane de pasageri și 15 milioane de tone de marfă, calea ferată va include și cinci tuneluri, a precizat Uraloğlu. El a adăugat că a fost asigurată o finanțare externă de 2,79 miliarde de dolari, prin eforturi coordonate de Ministerul Trezoreriei și Finanțelor din Türkiye.

Anunțul vine la doar câteva zile după un summit trilateral la Casa Albă, unde președintele Azerbaidjanului, İlham Aliyev, prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, și președintele SUA, Donald Trump, au semnat o declarație comună.

Acordul urmărește să pună capăt deceniilor de conflict dintre Armenia și Azerbaidjan, angajându-se să înceteze ostilitățile, să normalizeze relațiile și să redeschidă rutele de transport — inclusiv Coridorul Zangezur.

Coridorul planificat a stârnit îngrijorare în Iran, care s-a opus de mult timp proiectului, considerându-l o posibilă amenințare la influența Teheranului asupra Armeniei.

Luni, președintele iranian Masoud Pezeshkian a călătorit la Erevan pentru discuții cu liderii armeni și a abordat, de asemenea, subiectul legăturii de tranzit.

Analiștii consideră că proiectul feroviar, împreună cu recenta declarație de pace, ar putea remodela comerțul și transportul în Caucazul de Sud.

