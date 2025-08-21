Vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan în Somalia, în 2011, a reprezentat un moment istoric care a schimbat destinul țării, a declarat un ministru somalez.
Ministrul porturilor și transportului maritim din Somalia, Abdulkadir Mohamed Nur a declarat într-un interviu pentru Anadolu că vizita lui Erdoğan din august 2011 a avut loc într-una dintre cele mai dificile perioade pe care Somalia le-a traversat de la prăbușirea structurii sale de stat în 1990.
Vizita lui Erdoğan la Mogadishu, împreună cu soția sa Emine Erdoğan, copiii săi și miniștrii, este considerată o zi de neuitat în Somalia, care la acea vreme se confrunta cu cea mai severă secetă din istoria sa, a spus Nur.
Oficialii somalezi afirmă că această vizită a fost un punct de cotitură în scoaterea țării din izolare și plasarea sa pe agenda comunității internaționale, ridicând relațiile turco-somaleze la un nivel strategic.
Nur a declarat că Somalia, care părea abandonată de la prăbușirea statului în 1990, a traversat una dintre cele mai grave secete din istoria sa.
„În acele zile, Somalia era o țară izolată de lume și fără ajutor. Când președintele Erdoğan, împreună cu cabinetul său, familia și toți oficialii săi, au ajuns în Somalia, a avut loc un punct de cotitură. Nu doar poporul turc a oferit ajutor, ci atenția întregii lumi s-a concentrat asupra Somaliei”, a subliniat el.
Nur a subliniat că de la vizita lui Erdoğan, Türkiye nu a renunțat niciodată la Somalia, spunând: „Din acea zi, ne-am îmbunătățit în fiecare zi. Contribuția Türkiye la reconstrucția Somaliei a fost semnificativă.”
Nur a afirmat că Türkiye a sprijinit întotdeauna Somalia în lupta împotriva terorismului, în dezvoltarea sa și în prosperitatea poporului său.
Mohamed Dhuubow, directorul Biroului de Promovare a Investițiilor din Somalia, din cadrul Ministerului Planificării, Investițiilor și Dezvoltării Economice, a comentat vizitele lui preşedınteluı turc Erdoğan, spunând că „vizita din 2011 a fost pentru ajutor umanitar, dar a doua vizită din 2016 a fost una dedicată dezvoltării”.
Dhuubow a declarat că contribuția Türkiye în Somalia s-a orientat către investiții și infrastructură.
Deschiderea unei ambasade la Mogadishu, înființarea Biroului Agenției Turce de Cooperare și Coordonare (TIKA) și deschiderea de școli și spitale turcești au contribuit la instituționalizarea relațiilor.
Astăzi, Somalia a devenit un simbol al expansiunii Türkiye în Africa. Companiile turcești sunt un jucător vizibil în infrastructura și viața de zi cu zi din Somalia, în timp ce cele două țări explorează noi colaborări în domeniul energiei, pescuitului și chiar al spațiului.