Vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan în Somalia, în 2011, a reprezentat un moment istoric care a schimbat destinul țării, a declarat un ministru somalez.

Ministrul porturilor și transportului maritim din Somalia, Abdulkadir Mohamed Nur a declarat într-un interviu pentru Anadolu că vizita lui Erdoğan din august 2011 a avut loc într-una dintre cele mai dificile perioade pe care Somalia le-a traversat de la prăbușirea structurii sale de stat în 1990.

Vizita lui Erdoğan la Mogadishu, împreună cu soția sa Emine Erdoğan, copiii săi și miniștrii, este considerată o zi de neuitat în Somalia, care la acea vreme se confrunta cu cea mai severă secetă din istoria sa, a spus Nur.

Oficialii somalezi afirmă că această vizită a fost un punct de cotitură în scoaterea țării din izolare și plasarea sa pe agenda comunității internaționale, ridicând relațiile turco-somaleze la un nivel strategic.

Nur a declarat că Somalia, care părea abandonată de la prăbușirea statului în 1990, a traversat una dintre cele mai grave secete din istoria sa.

„În acele zile, Somalia era o țară izolată de lume și fără ajutor. Când președintele Erdoğan, împreună cu cabinetul său, familia și toți oficialii săi, au ajuns în Somalia, a avut loc un punct de cotitură. Nu doar poporul turc a oferit ajutor, ci atenția întregii lumi s-a concentrat asupra Somaliei”, a subliniat el.