Forța Interimară a ONU în Liban (UNIFIL) a declarat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea pacificatorilor care lucrau la deblocarea drumurilor ce împiedicau accesul către o poziție ONU, marți dimineață.

„Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra personalului și instalațiilor UNIFIL de la acordul de încetare a ostilităților din noiembrie anul trecut”, a declarat UNIFIL într-un comunicat miercuri.

O grenadă a explodat la o distanță de 20 de metri, iar alte trei la aproximativ 100 de metri de personalul și vehiculele UNIFIL.

UNIFIL a precizat că armata israeliană fusese informată în prealabil despre lucrările de deblocare a drumurilor din zonă, situată la sud-est de satul Marwahin.