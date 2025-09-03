Forța Interimară a ONU în Liban (UNIFIL) a declarat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea pacificatorilor care lucrau la deblocarea drumurilor ce împiedicau accesul către o poziție ONU, marți dimineață.
„Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra personalului și instalațiilor UNIFIL de la acordul de încetare a ostilităților din noiembrie anul trecut”, a declarat UNIFIL într-un comunicat miercuri.
O grenadă a explodat la o distanță de 20 de metri, iar alte trei la aproximativ 100 de metri de personalul și vehiculele UNIFIL.
UNIFIL a precizat că armata israeliană fusese informată în prealabil despre lucrările de deblocare a drumurilor din zonă, situată la sud-est de satul Marwahin.
Săptămâna trecută, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a prelungit în unanimitate misiunea de menținere a păcii în Liban până la sfârșitul anului 2026, după care va începe o retragere ordonată și sigură pe parcursul unui an.
Înființată în 1978, UNIFIL patrulează granița de sud a Libanului cu Israelul.