Dronele israeliene aruncă grenade în apropierea forțelor de menținere a păcii ale ONU în Liban
„Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra personalului și obiectivelor UNIFIL de la încheierea acordului de încetare a ostilităților din noiembrie anul trecut”, afirmă UNIFIL.
O grenadă a explodat la mai puțin de 20 de metri, iar alte trei la aproximativ 100 de metri de personalul și vehiculele ONU. / AA
3 Septembrie 2025

Forța Interimară a ONU în Liban (UNIFIL) a declarat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea pacificatorilor care lucrau la deblocarea drumurilor ce împiedicau accesul către o poziție ONU, marți dimineață.

„Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra personalului și instalațiilor UNIFIL de la acordul de încetare a ostilităților din noiembrie anul trecut”, a declarat UNIFIL într-un comunicat miercuri.

O grenadă a explodat la o distanță de 20 de metri, iar alte trei la aproximativ 100 de metri de personalul și vehiculele UNIFIL.

UNIFIL a precizat că armata israeliană fusese informată în prealabil despre lucrările de deblocare a drumurilor din zonă, situată la sud-est de satul Marwahin.

Săptămâna trecută, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a prelungit în unanimitate misiunea de menținere a păcii în Liban până la sfârșitul anului 2026, după care va începe o retragere ordonată și sigură pe parcursul unui an.

Înființată în 1978, UNIFIL patrulează granița de sud a Libanului cu Israelul.

