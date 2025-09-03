Mii de soldați

La mijlocul lunii august, Putin i-a trimis o scrisoare lui Kim, lăudând soldații nord-coreeni pentru lupta lor împotriva Ucrainei.

Cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin a amintit în scrisoare cum unitățile Armatei Roșii Sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale japoneze.

Rusia și Coreea de Nord au consolidat legăturile lor, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, când Putin a vizitat statul izolat.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent de soldați pe linia frontului împotriva Ucrainei, alături de trupele ruse.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Phenianul a trimis peste 10 000 de soldați în regiunea Kursk a Rusiei în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alți mii răniți luptând pentru Rusia, potrivit autorităților de la Seul.