Președintele rus, Vladimir Putin, i-a mulțumit miercuri lui Kim Jong-un pentru curajul soldaților nord-coreeni în lupta împotriva forțelor ucrainene.
„La inițiativa dumneavoastră, după cum se știe, forțele speciale nord-coreene au participat la eliberarea regiunii Kursk”, i-a spus Putin lui Kim în cadrul unei întâlniri în China.
„Soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și eroism.”
Trupele nord-coreene au ajutat Rusia la începutul acestui an să alunge forțele ucrainene din regiunea Kursk, din vestul Rusiei.
„Aș dori să subliniez că nu vom uita niciodată sacrificiile forțelor armate ale Coreei de Nord și a familiilor lor,” a spus Putin.
„În numele poporului rus, aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la lupta comună”, a adăugat Putin.
„Vă rog să transmiteți cele mai calde cuvinte de recunoștință tuturor cetățenilor Republicii Populare Democrate Coreene.”
Mii de soldați
La mijlocul lunii august, Putin i-a trimis o scrisoare lui Kim, lăudând soldații nord-coreeni pentru lupta lor împotriva Ucrainei.
Cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin a amintit în scrisoare cum unitățile Armatei Roșii Sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale japoneze.
Rusia și Coreea de Nord au consolidat legăturile lor, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, când Putin a vizitat statul izolat.
În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a desfășurat un contingent de soldați pe linia frontului împotriva Ucrainei, alături de trupele ruse.
Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au declarat că Phenianul a trimis peste 10 000 de soldați în regiunea Kursk a Rusiei în 2024, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.
Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alți mii răniți luptând pentru Rusia, potrivit autorităților de la Seul.