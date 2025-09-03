Recunoașterea unui stat palestinian de către principalele națiuni occidentale ar marca „startul” pentru o cursă spre implementarea soluției celor două state, a declarat șeful misiunii palestiniene la Londra.
Marea Britanie, Franța, Canada, Australia și Belgia au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian la viitoarea Adunare Generală a Națiunilor Unite.
Regatul Unit a indicat că ar putea amâna recunoașterea dacă Israelul ar atenua criza umanitară din Fâșia Gaza și s-ar angaja într-un proces de pace pe termen lung.
Aceste măsuri urmăresc să pună presiune pe Israel pentru a opri ofensiva din Gaza și expansiunea coloniilor din Cisiordania ocupată.
Criticii, însă, susțin că recunoașterea riscă să fie simbolică dacă nu este susținută de măsuri concrete.
„Cred că va fi startul pentru ceea ce sperăm să fie o cursă, nici măcar un marș, spre implementarea soluției celor două state”, a declarat emisarul Husam Zomlot pentru Reuters.
„Sperăm la un rol activ, eficient și semnificativ din partea Regatului Unit.”
Israelul, confruntându-se cu critici globale tot mai mari legate de genocidul din Gaza, a condamnat gesturile de recunoaștere, susținând că acestea ar recompensa Hamas.
Soluția celor două state prevede un stat palestinian în Fâșia Gaza și Cisiordania ocupată, cu o legătură prin Israel, alături de statul Israel.
Cu toate acestea, fezabilitatea sa a scăzut pe măsură ce construcția coloniilor s-a accelerat, iar disputele privind granițele, refugiații și Ierusalimul rămân nerezolvate.
Zomlot a declarat că decizia Marii Britanii ar fi deosebit de semnificativă, având în vedere Declarația Balfour din 1917, care susținea un „cămin național pentru poporul evreu în Palestina”.
El a argumentat că nu este prea târziu pentru a realiza o soluție cu două state dacă impulsul internațional continuă.
„Odată ce creăm suficientă presiune — o presiune semnificativă — vă asigur că este absolut posibil”, a spus el, îndemnând Israelul să desființeze coloniile.
În 2024, Curtea Internațională de Justiție a decis că ocupația și activitatea de colonizare a Israelului sunt ilegale, afirmând că acestea ar trebui retrase cât mai curând posibil.