Recunoașterea unui stat palestinian de către principalele națiuni occidentale ar marca „startul” pentru o cursă spre implementarea soluției celor două state, a declarat șeful misiunii palestiniene la Londra.

Marea Britanie, Franța, Canada, Australia și Belgia au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian la viitoarea Adunare Generală a Națiunilor Unite.

Regatul Unit a indicat că ar putea amâna recunoașterea dacă Israelul ar atenua criza umanitară din Fâșia Gaza și s-ar angaja într-un proces de pace pe termen lung.

Aceste măsuri urmăresc să pună presiune pe Israel pentru a opri ofensiva din Gaza și expansiunea coloniilor din Cisiordania ocupată.

Criticii, însă, susțin că recunoașterea riscă să fie simbolică dacă nu este susținută de măsuri concrete.

„Cred că va fi startul pentru ceea ce sperăm să fie o cursă, nici măcar un marș, spre implementarea soluției celor două state”, a declarat emisarul Husam Zomlot pentru Reuters.

„Sperăm la un rol activ, eficient și semnificativ din partea Regatului Unit.”