ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Recunoașterea statului palestinian ar putea declanșa o cursă către o soluție cu două state
Șeful misiunii palestiniene la Londra spune că recunoașterea Palestinei de către națiunile occidentale ar crea un impuls pentru pace în ciuda opoziției israeliene.
Recunoașterea statului palestinian ar putea declanșa o cursă către o soluție cu două state
Șeful Misiunii Palestiniene în Marea Britanie, Husam Zomlot ia cuvântul la un eveniment de la Chatham House, Londra, Marea Britanie. / Reuters
3 Septembrie 2025

Recunoașterea unui stat palestinian de către principalele națiuni occidentale ar marca „startul” pentru o cursă spre implementarea soluției celor două state, a declarat șeful misiunii palestiniene la Londra.

Marea Britanie, Franța, Canada, Australia și Belgia au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian la viitoarea Adunare Generală a Națiunilor Unite.

Regatul Unit a indicat că ar putea amâna recunoașterea dacă Israelul ar atenua criza umanitară din Fâșia Gaza și s-ar angaja într-un proces de pace pe termen lung.

Aceste măsuri urmăresc să pună presiune pe Israel pentru a opri ofensiva din Gaza și expansiunea coloniilor din Cisiordania ocupată.

Criticii, însă, susțin că recunoașterea riscă să fie simbolică dacă nu este susținută de măsuri concrete.

„Cred că va fi startul pentru ceea ce sperăm să fie o cursă, nici măcar un marș, spre implementarea soluției celor două state”, a declarat emisarul Husam Zomlot pentru Reuters.

„Sperăm la un rol activ, eficient și semnificativ din partea Regatului Unit.”

Recomandări

Israelul, confruntându-se cu critici globale tot mai mari legate de genocidul din Gaza, a condamnat gesturile de recunoaștere, susținând că acestea ar recompensa Hamas.

Soluția celor două state prevede un stat palestinian în Fâșia Gaza și Cisiordania ocupată, cu o legătură prin Israel, alături de statul Israel.

Cu toate acestea, fezabilitatea sa a scăzut pe măsură ce construcția coloniilor s-a accelerat, iar disputele privind granițele, refugiații și Ierusalimul rămân nerezolvate.

Zomlot a declarat că decizia Marii Britanii ar fi deosebit de semnificativă, având în vedere Declarația Balfour din 1917, care susținea un „cămin național pentru poporul evreu în Palestina”.

El a argumentat că nu este prea târziu pentru a realiza o soluție cu două state dacă impulsul internațional continuă.

„Odată ce creăm suficientă presiune — o presiune semnificativă — vă asigur că este absolut posibil”, a spus el, îndemnând Israelul să desființeze coloniile.

În 2024, Curtea Internațională de Justiție a decis că ocupația și activitatea de colonizare a Israelului sunt ilegale, afirmând că acestea ar trebui retrase cât mai curând posibil.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us