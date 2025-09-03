Bilanțul morților cauzate de foamete în Gaza a ajuns la 367, inclusiv 131 de copii, după ce alte șase persoane, printre care un copil, au murit din cauza înfometării forțate și a malnutriției severe în ultimele 24 de ore, a raportat miercuri Ministerul Sănătății din enclava palestiniană.

Ministerul a precizat că 89 dintre decese, dintre care 16 copii, au avut loc după ce sistemul de monitorizare a foametei susținut de ONU, Clasificarea integrată a fazelor de securitate alimentară (IPC), a declarat oficial orașul Gaza drept zonă de foamete luna trecută.

Între timp, cel puțin 13 persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri ale armatei israeliene în Gaza, au declarat medicii și oficialii din domeniul sănătății.

Surse medicale au declarat pentru Anadolu că cinci persoane, inclusiv o femeie însărcinată și copilul ei nenăscut, au fost ucise când un elicopter israelian a lovit o clădire rezidențială în vestul Gazei.

O altă locuință a fost lovită de un elicopter al armatei în centrul orașului Gaza, provocând moartea a trei persoane.

Forțele israeliene au vizat, de asemenea, corturi care adăposteau civili strămutați în apropierea Spitalului de Specialitate Ranteesi din cartierul Nasr al aceluiași oraș. Au fost raportate mai multe persoane rănite, inclusiv cu răni grave.

Avioanele de război israeliene au lovit o clădire rezidențială în cartierul Nasr, rănind alte câteva persoane.

Între timp, armata israeliană a continuat să detoneze locuințe folosind roboți-capcană cu explozibili în cartierul Sheikh Radwan din Gaza, ca parte a planului de ocupație.

Pe 8 august, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a reocupa treptat Gaza, începând cu orașul Gaza.