Orașul Nyala din Sudan a găzduit pe 31 august o ceremonie care ar putea marca un punct de cotitură pentru această țară devastată de conflicte, declanșate de ceea ce pare a fi cea mai gravă fractură politică de la secesiunea Sudanului de Sud.

Mohamed Hamdan Daglo, liderul Forțelor paramilitare de Sprijin Rapid (RSF), care luptă împotriva Forțelor Armate Sudaneze (SAF) conduse de generalul Abdel Fattah al-Burhan din aprilie 2023, a depus jurământul în acea zi ca lider al unui guvern paralel.

Liderul miliției, Abdelaziz Adam al-Hilu, a fost învestit ca adjunct al lui Daglo, iar un consiliu prezidențial format din 13 membri completează ierarhia, conform unei declarații a noii Alianțe Fondatoare Sudaneze.

Momentul ceremoniei pare să fi fost ales cu grijă pentru a contracara evenimentele din tabăra rivală. Cu câteva zile înainte, Consiliul Suveranității de Tranziție, recunoscut internațional și condus de al-Burhan, a organizat prima ședință de cabinet la Khartoum de la izbucnirea războiului civil.

Acum, cu două guverne opuse care își revendică legitimitatea, experții consideră că polarizarea celei de-a treia țări ca mărime din Africa devine o formalitate, după ani de tensiuni acumulate. Crearea unei administrații paralele, pe care Consiliul Suveranității condus de armată o numește „un guvern fantomă”, subliniază efectele unui război blocat, în care niciuna dintre părți nu este aproape de victorie.

Uniunea Africană și Națiunile Unite au respins ambele autoritatea guvernamentală paralelă din Sudan, considerând-o o amenințare la adresa unității și integrității teritoriale a țării.

Țara divizată de conflict

RSF și aliații săi și-au consolidat controlul asupra vestului Sudanului, după ce au cedat p mare parte din regiunile nordice, centrale și estice, inclusiv Khartoum, forțelor armate la începutul acestui an.

Unitățile lui Daglo controlează acum toate cele cinci capitale ale statelor din regiunea Darfur, cu excepția uneia, bogate în resurse de aur care se întind de-a lungul granițelor Sudanului cu Libia, Ciad și Republica Centrafricană.

„Acest lucru nu trebuie subestimat, pentru că ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile reprezintă un moment de cotitură în istoria Sudanului”, spune analistul Elbashir Idris, trasând paralele incomode cu referendumul din 2011 care a rupt Sudanul în două.

Ministrul de externe al Sudanului, Omar Mohamed Ahmed Siddig, respinge administrația rebelă ca fiind nesustenabilă, argumentând că paramilitarii „își sapă singuri groapa”.

El subliniază pierderea sprijinului local, pe fondul victimelor civile numeroase și al deplasărilor în masă, care au determinat agențiile de ajutor să declare aceasta cea mai gravă criză umanitară din lume.

„Nu există niciun pericol pentru unitatea țării, deși acest lucru poate afecta și întârzia o soluție la problemă”, spune Siddig, punând sub semnul întrebării capacitatea rebelilor de a administra un guvern funcțional.

„Nu cred că există vreun guvern rațional care să poată oferi recunoaștere acestui așa-numit guvern paralel din Nyala.”

Lupta pentru supremație

Facțiunile aflate în conflict au adoptat simboluri identice, folosind pasărea secretar sudaneză în emblemele lor, fiecare pretinzând că este succesorul legitim al guvernului.

După cum observă Idris, acest conflict a devenit la fel de mult o luptă fratricidă cât și un război de uzură. „Practic, acum luptă pentru bucăți mici de pământ din cauza impasului”, spune el pentru TRT Afrika.

Impasul militar este cel mai vizibil în Al Fasher, care a îndurat mai mult de un an sub asediul paramilitarilor.