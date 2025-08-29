LUME
Criză în armata israeliană: rezerviștii israelieni refuză să mai lupte în Gaza
Scăderea prezenței la datorie amenință planurile militare ale lui Netanyahu, soldații invocând epuizarea, tensiuni personale și dezamăgirea.
Planurile militare ale lui Netanyahu în pericol, soldații invocând epuizarea, presiunea personală și dezamăgirea [Arhivă] / Reuters
29 August 2025

Planurile Israelului de a ocupa orașul Gaza se confruntă cu provocări tot mai mari, pe măsură ce tot mai mulți soldați din rezervă refuză să se prezinte la datorie, invocând epuizarea și deziluzia după aproape doi ani de război, a raportat The New York Times.

Pe 8 august, Cabinetul de Război al Israelului a aprobat un plan de ocupare a orașului Gaza, care presupune forțarea a aproximativ un milion de palestinieni să se deplaseze spre sud, înconjurarea orașului și intrarea în acesta după atacuri intense.

Armata intenționează să mobilizeze încă 60 000 de rezerviști și să prelungească serviciul pentru alți 20 000. Cu toate acestea, oficialii nu sunt siguri câți vor servi efectiv, deoarece prezența a scăzut constant.

Aproximativ 12 ofițeri și soldați au descris unitățile ca fiind epuizate, cel puțin doi raportând că 40 până la 50% dintre colegi nu s-au prezentat. Un soldat a declarat că echipa sa, care număra inițial 100 de membri, s-a redus la 60, în timp ce altul a raportat că doar jumătate din echipa sa a răspuns la ultimele convocări.

Generalul-locotenent Eyal Zamir, șeful armatei israeliene, s-ar fi opus deciziei prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a extinde conflictul, parțial din cauza preocupărilor legate de pregătirea rezerviștilor, potrivit ziarului.

Inițial, prezența rezerviștilor a depășit 100%, pe măsură ce voluntarii s-au grăbit să se alăture. Totuși, conflictul prelungit a afectat familiile, carierele și sănătatea mintală.

Unii rezerviști au început să refuze serviciul din motive ideologice, afirmând că războiul și-a pierdut direcția sau „nu mai este just”. Căpitanul de rezervă Ron Feiner a primit o pedeapsă de 25 de zile de închisoare pentru că a refuzat să fie mobilizat, declarând că guvernul prelungește conflictul „chiar dacă asta înseamnă să lase ostaticii în urmă”.

Nemulțumirea a crescut și din cauza scutirilor acordate studenților ultraortodocși de la serviciul militar, lăsând rezerviștii să simtă că poartă o povară nedreaptă.

