Rachete și drone rusești au lovit joi dimineața blocuri de apartamente din capitala ucraineană Kiev, ucigând cel puțin 12 persoane și rănind 48, într-un atac pe care președintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a calificat drept o încălcare flagrantă a negocierilor de pace.
Administrația militară a orașului Kiev (KMVA) a confirmat numărul morților și răniților.
Timur Tkacenko, șeful KMVA, a declarat că numărul morților a crescut la 12, printre care trei copii în vârstă de 2, 14 și 17 ani.
„Numărul persoanelor ucise în urma atacului inamic a crescut la 12. Din păcate, printre acestea se află și trei copii”, a scris Tkachenko pe Telegram.
Parchetul orașului Kiev a raportat că consecințele atacului din dimineața zilei au fost înregistrate în opt raioane ale capitalei, printre care Darnița, Dniprovskii, Solomianskii, Șevcenkivskii, Holosiivskii, Obolonskii, Sviatoșînskii și Desnianskii.
În raionul Darnița, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost distrusă, iar operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare pentru a căuta persoane prinse sub dărâmături.
Ferestrele clădirilor înalte din apropiere au fost sparte, mașinile au fost avariate, iar casele private au suferit distrugeri, a declarat parchetul.
În zori, locuitorii și lucrătorii serviciilor de urgență curățau resturile de pe străzile acoperite cu sticlă spartă și materiale de construcție, a observat un jurnalist AFP la locul unui atac din centrul Kievului.
Atacul a provocat o gaură în blocul de locuințe cu cinci etaje, despicând clădirea în două, după cum arată imaginile postate de Zelenski.
„Rusia alege balistica în locul negocierilor. Alege să continue uciderile în loc să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.
„Asta înseamnă că Rusia încă nu se teme de consecințe.”
Zelenski a solicitat o reacție mai fermă din partea aliaților Ucrainei, cerând noi sancțiuni. De asemenea, el a făcut apel la China, aliatul Rusiei, și la Ungaria, membră a UE, să adopte o poziție mai fermă față de Moscova. Zelenski a declarat: „Toate termenele limită au expirat de mult, zeci de oportunități diplomatice au fost irosite. Rusia trebuie să răspundă pentru fiecare atac și pentru fiecare zi a acestui război.”
Clădirea delegației UE „grav” avariată
Între timp, Katarina Mathernova, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, a declarat că clădirea delegației UE din Kiev a fost grav avariată de unda de șoc.