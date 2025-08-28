Rachete și drone rusești au lovit joi dimineața blocuri de apartamente din capitala ucraineană Kiev, ucigând cel puțin 12 persoane și rănind 48, într-un atac pe care președintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a calificat drept o încălcare flagrantă a negocierilor de pace.

Administrația militară a orașului Kiev (KMVA) a confirmat numărul morților și răniților.

Timur Tkacenko, șeful KMVA, a declarat că numărul morților a crescut la 12, printre care trei copii în vârstă de 2, 14 și 17 ani.

„Numărul persoanelor ucise în urma atacului inamic a crescut la 12. Din păcate, printre acestea se află și trei copii”, a scris Tkachenko pe Telegram.

Parchetul orașului Kiev a raportat că consecințele atacului din dimineața zilei au fost înregistrate în opt raioane ale capitalei, printre care Darnița, Dniprovskii, Solomianskii, Șevcenkivskii, Holosiivskii, Obolonskii, Sviatoșînskii și Desnianskii.

În raionul Darnița, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje a fost distrusă, iar operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare pentru a căuta persoane prinse sub dărâmături.

Ferestrele clădirilor înalte din apropiere au fost sparte, mașinile au fost avariate, iar casele private au suferit distrugeri, a declarat parchetul.

În zori, locuitorii și lucrătorii serviciilor de urgență curățau resturile de pe străzile acoperite cu sticlă spartă și materiale de construcție, a observat un jurnalist AFP la locul unui atac din centrul Kievului.