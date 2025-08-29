Activitatea militară israeliană s-a intensificat vineri în sudul Siriei, cu avioane de luptă care au survolat provinciile Quneitra și Daraa, iar forțele terestre au intrat pe teritoriul sirian.

Postul public sirian, Alikhbariah, a raportat că vehicule militare israeliene au avansat în satul Samadaniyah de Est, situat în zona rurală a provinciei Quneitra, unde au efectuat un raid asupra unei locuințe.

Nu au fost disponibile informații imediate despre victime.

Aceste incursiuni reprezintă o continuare a încălcărilor repetate ale suveranității siriene de către Israel, care au inclus atacuri aeriene și operațiuni terestre în sudul țării.

Cele mai recente rapoarte despre activitatea militară israeliană vin într-un moment în care SUA încearcă să promoveze un acord de securitate între Israel și Siria.