Israel desfășoară atacuri aeriene și terestre intense în sudul Siriei
Avioane militare patrulează cerul deasupra provinciilor Quneitra și Daraa în timp ce forțele terestre efectuează raiduri în satele din zona rurală a provinciei Quneitra.
Incursiunile reprezintă o continuare a încălcărilor repetate ale suveranităţii siriene de către Israel. / REUTERS
29 August 2025

Activitatea militară israeliană s-a intensificat vineri în sudul Siriei, cu avioane de luptă care au survolat provinciile Quneitra și Daraa, iar forțele terestre au intrat pe teritoriul sirian.

Postul public sirian, Alikhbariah, a raportat că vehicule militare israeliene au avansat în satul Samadaniyah de Est, situat în zona rurală a provinciei Quneitra, unde au efectuat un raid asupra unei locuințe.

Nu au fost disponibile informații imediate despre victime.

Aceste incursiuni reprezintă o continuare a încălcărilor repetate ale suveranității siriene de către Israel, care au inclus atacuri aeriene și operațiuni terestre în sudul țării.

Cele mai recente rapoarte despre activitatea militară israeliană vin într-un moment în care SUA încearcă să promoveze un acord de securitate între Israel și Siria.

După căderea regimului Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, Israelul a lansat sute de atacuri care au vizat locații și active militare din Siria, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană, conform rapoartelor.

De asemenea, Israelul și-a extins ocupația în Înălțimile Golan siriene prin preluarea zonei tampon demilitarizate, o mișcare care a încălcat acordul de dezangajare din 1974 cu Siria.

Assad, care a condus Siria cu o mână de fier timp de aproape 25 de ani, a fugit în Rusia în decembrie, punând capăt regimului Partidului Baath, aflat la putere din 1963.

O nouă administrație de tranziție, condusă de președintele Ahmed al-Sharaa, a fost formată în ianuarie.

