Autoritățile pakistaneze au evacuat peste un milion de persoane din casele lor în provincia Punjab săptămâna aceasta, pe măsură ce cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani au acoperit sute de sate și culturi esențiale de cereale.

Ploile torențiale musonice și eliberarea de către India a excesului de apă din barajele sale au dus la revărsarea a trei râuri care curg în această provincie estică. Autoritățile au fost nevoite să dărâme malurile râurilor în anumite zone, inundând peste 1 400 de sate, a declarat joi autoritatea pentru gestionarea dezastrelor din Punjab.

Locuitorii din Qadirabad au traversat ape adânci până la piept după ce râul Chenab a ieșit din matcă. Oficialii au declarat că inundațiile au fost agravate de eliberarea de apă din barajele indiene în râurile Ravi, Sutlej și Chenab.

Premierul Shehbaz Sharif, care a vizitat zonele afectate împreună cu miniștri federali și cu șefa guvernului din Punjab, Maryam Nawaz, a subliniat necesitatea urgentă de a construi noi rezervoare de apă pentru a face față provocărilor recurente.

„Din păcate, Pakistanul este una dintre cele 10 țări cel mai mult afectate de schimbările climatice. Impactul acestora va crește în anii următori, așa că avem nevoie de acțiuni imediate pentru a controla situația”, a declarat el în cadrul unei întâlniri oficiale.

Punjab, care găzduiește jumătate din populația Pakistanului și este un producător cheie de grâu, orez și bumbac, a înregistrat cel puțin 12 decese în această săptămână. La nivel național, peste 800 de persoane au murit în inundații de la sfârșitul lunii iunie.

Apele râului Chenab amenințau joi dimineață să spargă un baraj de 1 000 de metri la Qadirabad, care reglează fluxul râului. Autoritățile au aruncat în aer în mod deliberat o parte din malul râului pentru a elibera apa pe terenurile din apropiere și pentru a preveni prăbușirea barajului, care ar putea inunda două orașe.