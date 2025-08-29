Microsoft a concediat alți doi angajați care au participat la proteste din fața sediului companiei împotriva legăturilor acesteia cu Israel, în contextul genocidului din Gaza.
Anna Hattle și Riki Fameli au primit mesaje vocale prin care erau informați că au fost concediați, a declarat grupul de protest No Azure for Apartheid într-un comunicat miercuri.
Grupul a adăugat că alți doi angajați, Nisreen Jaradat și Julius Shan, au fost concediați joi. Aceștia se numărau printre protestatarii care au instalat recent corturi în fața sediului central al Microsoft.
Microsoft a declarat că aceste concedieri au urmat unor încălcări grave ale politicilor companiei. Într-un comunicat de joi, compania a afirmat că demonstrațiile recente au „creat preocupări semnificative de siguranță”.
Grupul No Azure for Apartheid, al cărui nume face referire la software-ul Azure al Microsoft, a cerut companiei să întrerupă legăturile cu Israel și să plătească despăgubiri palestinienilor.
„Suntem aici pentru că Microsoft continuă să ofere Israelului instrumentele de care are nevoie pentru a comite genocid, în timp ce își manipulează și induce în eroare angajații cu privire la această realitate”, a declarat Hattle într-o declarație.
Hattle și Fameli se numărau printre cei șapte protestatari arestați marți după ce au ocupat biroul președintelui companiei, Brad Smith. Ceilalți cinci erau foști angajați Microsoft și persoane din afara companiei.
Războiul modern
O investigație jurnalistică comună publicată luna aceasta a descoperit că o agenție de supraveghere militară israeliană folosea software-ul Azure al Microsoft pentru a stoca nenumărate înregistrări ale apelurilor telefonice mobile efectuate de palestinieni care trăiesc în Cisiordania ocupată de Israel și în Gaza asediată.
Investigația, realizată de The Guardian, publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call, a afirmat că Israelul se baza pe cloud-ul Microsoft pentru o supraveghere amplă a palestinienilor.
Ca răspuns, Microsoft a declarat că a solicitat firmei de avocatură Covington & Burling LLP să efectueze o anchetă.
Alți angajați Microsoft au protestat, de asemenea, împotriva legăturilor companiei cu Israel.
În aprilie, remarcile CEO-ului Microsoft AI, Mustafa Suleyman, au fost întrerupte de un angajat protestatar pro-palestinian în timpul sărbătoririi a 50 de ani de la înființarea companiei, din cauza legăturilor firmei cu Israel. Acest angajat și un alt angajat protestatar au fost, de asemenea, concediați ulterior.
Companiile și instituțiile educaționale s-au confruntat cu proteste din cauza legăturilor cu Israel, pe măsură ce criza umanitară din Gaza, cauzată de masacrul Israelului, s-a agravat, iar imaginile cu palestinieni înfometați, inclusiv copii, au stârnit indignare la nivel global.
Israelul a ucis aproape 63 000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în carnagiul său din Gaza asediată, începând din octombrie 2023.
Carnagiul său a redus cea mai mare parte a enclavei la ruine, în timp ce a strămutat practic întreaga populație.