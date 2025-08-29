Microsoft a concediat alți doi angajați care au participat la proteste din fața sediului companiei împotriva legăturilor acesteia cu Israel, în contextul genocidului din Gaza.

Anna Hattle și Riki Fameli au primit mesaje vocale prin care erau informați că au fost concediați, a declarat grupul de protest No Azure for Apartheid într-un comunicat miercuri.

Grupul a adăugat că alți doi angajați, Nisreen Jaradat și Julius Shan, au fost concediați joi. Aceștia se numărau printre protestatarii care au instalat recent corturi în fața sediului central al Microsoft.

Microsoft a declarat că aceste concedieri au urmat unor încălcări grave ale politicilor companiei. Într-un comunicat de joi, compania a afirmat că demonstrațiile recente au „creat preocupări semnificative de siguranță”.

Grupul No Azure for Apartheid, al cărui nume face referire la software-ul Azure al Microsoft, a cerut companiei să întrerupă legăturile cu Israel și să plătească despăgubiri palestinienilor.

„Suntem aici pentru că Microsoft continuă să ofere Israelului instrumentele de care are nevoie pentru a comite genocid, în timp ce își manipulează și induce în eroare angajații cu privire la această realitate”, a declarat Hattle într-o declarație.

Hattle și Fameli se numărau printre cei șapte protestatari arestați marți după ce au ocupat biroul președintelui companiei, Brad Smith. Ceilalți cinci erau foști angajați Microsoft și persoane din afara companiei.

